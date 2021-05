ATP-Masters Rom: Novak Djokovic braust ins Viertelfinale

Titelverteidiger Novak Djokovic ist ohne Probleme in das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom eingezogen. Djokovic besiegte Alejandro Davidovich Fokina mit 6:2 und 6:1.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.05.2021, 11:27 Uhr

© Getty Images Ein sehr gemütlicher Tag im Büro für Nole

Die gute Nachricht: Die Fans sind zurück im Foro Italico. Die schlechte Nachricht für die Fans von Novak Djokovic: Sie konnten ihr Idol nur etwa eine Stunde lang bei der Arbeit bewundern. Im Gegensatz zu seiner ersten Partie gegen Talyor Fritz ließ sich der Weltranglisten-Erste diesmal nämlich nicht lange lumpen, auch wenn Djokovic erst seinen sechsten Matchball nutzen konnte. Am Ende stand dann dennoch ein 6:2 und 6:1 für den Branchenprimus.

Der Spanier, der sich durch die Qualifikation gekämpft und in Runde eins Grigor Dimitrov geschlagen hatte, hielt nur bis zum 2:2 im ersten Durchgang mit. Dann gewann Djokovic neun Spiele in Folge - und hätte den zweiten Satz bei besserer Chancenverwertung auch zu null für sich entscheiden können.

Das Viertelfinale wird nun wohl eine deutliche größerer Herausforderung werden: Es geht nämlich gegen den Sieger der Partie zwischen Matteo Berrettini und Stefanos Tsitsipas. Der Italiener stand vergangene Woche in Madrid im Endspiel, Tsitsipas konnte in dieser Saison in Monte Carlo seinen ersten 1000er-Titel überhaupt holen.

Hier das Einzel-Tableau in Rom