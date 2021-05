ATP Masters Rom: Novak Djokovic gelingt Comeback-Sieg gegen Stefanos Tsitsipas

Novak Djokovic steht dank eines Dreisatzerfolges über Stefanos Tsitsipas im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Rom. Der Weltranglistenerste schlug den Griechen in einer hochklassigen Viertelfinalpartie mit 4:6, 7:5 und 7:5.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.05.2021, 13:42 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic schlug Stefanos Tsitsipas in drei Sätzen

Etwas mehr als 16 Stunden dauerte es, bis Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas nach dem bis dato letzten Ballwechsel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom den nächsten Punktgewinn ausspielten. Dieser ging an den Weltranglistenersten, der sich nach der regenbedingten Unterbrechung ohnedies wie ausgewechselt präsentierte.

Tsitsipas, der sich am Vortag eine 6:4 und 2:1-Führung erspielt hatte, brachte sein erstes Aufschlagspiel zwar durch, musste wenig später aber das Rebreak zum 4:4 hinnehmen. Im darauffolgenden Game vergab der Weltranglistenfünfte, der in der kommenden Woche dank einer Wildcard auch in Lyon an den Start gehen wird, drei Breakchancen und wurde von Djokovic dafür bestraft - der Serbe verwertete seinen vierten Satzball zum 7:5.

Im dritten Satz war es jedoch Tsitsipas, dem das erste Break zum 2:1 gelang. Danach hatten beide Spieler weitere Möglichkeiten, ihrem Gegner den Aufschlag abzunehmen, das nächste Break schaffte aber Djokovic - der 33-Jährige glich nach einem Rückhandfehler seines Kontrahenten zum 3:3 aus.

Djokovic im Halbfinale gegen Sonego

Es sollte nicht die letzte Wende in dieser hochklassigen Viertelfinalpartie sein: Tsitsipas durchbrach das Service des Weltranglistenersten nach einem überragenden Ballwechsel ein weiteres Mal und servierte beim Stand von 5:4 auf den Matchgewinn. Djokovic schlug jedoch noch einmal zurück und stellte auf 5:5.

Das folgende Aufschlagspiel brachte der 18-fache Grand-Slam-Sieger mit viel Mühe und nach Abwehr eines Breakballs durch, nur um danach die finale Attacke zu vollziehen. Djokovic nahm Tsitsipas zu 15 den Aufschlag ab und fixierte nach über drei Stunden Spielzeit den 4:6, 7:5 und 7:5-Erfolg.

Viel Erholungszeit bleibt dem Weltranglistenersten vor seinem Halbfinalmatch allerdings nicht. Djokovic trifft noch am Samstag nicht vor 18:30 Uhr auf Lorenzo Sonego, der Andrey Rublev mit 3:6, 6:4 und 6:3 besiegte. Die gute Nachricht für den Serben: Auch der Italiener stand über 2:30 Stunden auf dem Platz.

