ATP Masters Rom: Novak Djokovic - Solider Einstieg vor den Augen des Special One

Beim Auftakterfolg von Novak Djokovic beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom war mit José Mourinho auch Fußball-Prominenz vertreten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.05.2023, 11:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Novak Djokovic am Freitagabend in Rom

Novak Djokovic hat eine fußballintensive Woche hinter sich: Am Mittwoch war der Weltranglisten-Erste zu Gast beim Mailänder Derby, in dem sich Inter gegen AC eine hervorragende Ausgangsposition für den Finaleinzug in der Champions League schaffen konnte. Djokovic traf bei dieser Gelegenheit auch seinen alten Kumpel Zlatan Ibrahimovic.

Am Freitagabend dann musste Djokovic gar nicht weit gehen, um Fußballprominenz herzlich begrüßen zu dürfen: Jose Mourinho, der selbsternannte „Special One“ und aktuell Coach bei der AS Roma, kam die paar Schritte vom Olympico ins Foro Italico, machte dem Titelverteidiger seine Aufwartung. Und sah sich natürlich auch die Partie von Novak Djokovic gegen Martin Etcheverry an.

Was Mourinho da beobachten konnte, wird ihm gefallen haben. Denn die Mannschaften des Portugiesen hat stets eines ausgezeichnet: gnadenlose Effizienz. Und die hat Djokovic gegen Etcheverry auch gezeigt. Im ersten Satz lag der Favorit mit einem Break zurück, das hat bei einem der besten Rückschläger der Welt naturgemäß nie viel Aussagekraft. Und schon gar nicht auf dem langsamen Sand von Rom.

Djokovic jetzt gegen Dimitrov

Im Tiebreak wischte Djokovic ein 0:3-Defizit weg, wie man es eben schon so oft von ihm oder auch dem absenten Rafael Nadal gesehen hat. Wer gegen diese beiden Legenden in deren Normalform gewinnen möchte, muss bei den wenigen Chancen in einem Match auch zupacken. An Mut hat es Etcheverry nicht gefehlt. Aber in entscheidenden Situationen bringt Djokovic halt in der Regel immer noch sein bestes Tennis auf den Court.

Nun geht es im zweiten Match gegen Grigor Dimitrov, der am Freitag ein ästhetisch wertvolles Duell mit Stan Wawrinka für sich entscheiden konnte. Im On-Court-Interview gestand sich Dimitrov in Aussicht auf das wahrscheinliche Duell mit Djokovic zwar eine Chance zu, realistisch betrachtet kann der Bulgare aber schon mal die Flugverbindungen zu seiner nächsten Destination checken. Von elf Begegnungen mit Djokovic konnte Dimitrov lediglich eine gewinnen - 2013 aber immerhin auf Sand in Madrid.

Hier das Einzel-Tableau in Rom