ATP Masters Rom: Novak Djokovic - Und jährlich grüßt das Murmeltier

Wie bereits in den vergangenen Jahren scheint Novak Djokovic kurz vor Beginn der French Open rechtzeitig in Form zu kommen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.05.2023, 13:26 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic steht in Rom im Achtelfinale

In der Spätphase seiner Karriere geht es für Novak Djokovic vor allem um eines: Grand-Slam-Titel. Demnach fielen die frühen Niederlagen in Monte-Carlo und Banja Luka zwar in die Kategorie "überraschend", beunruhigen lässt sich der serbische Ausnahmekönner von diesen aber längst nicht mehr. Zumal er dieses Muster bereits aus den Vorjahren kennt.

Schon 2021 und 2022 präsentierte sich Djokovic zu Beginn der europäischen Sandplatzsaison alles andere als in Topform, bei den French Open in Paris war der Weltranglistenerste dann aber stets zur Stelle. Auch, wenn er im Vorjahr im Viertelfinale knapp am 14-fachen Champion Rafael Nadal scheiterte.

Djokovic steigert sich

Ähnlich scheint sich die Lage auch in dieser Spielzeit wieder darzustellen: Bei seinen beiden bisherigen Auftritten beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom wusste Djokovic zwar noch nicht restlos zu überzeugen, zweifelsohne zeigte er in der italienischen Hauptstadt aber seine zwei besten Saisonleistungen auf Asche.

Insbesondere in Runde drei gegen Grigor Dimitrov erinnerte Djokovic phasenweise schon wieder an jenen Spieler, der zu Saisonbeginn die Australian Open auf äußerst dominante Art und Weise gewann. "Ich war sehr solide. Ich denke, ich hätte in zwei Durchgängen gewinnen können", meinte der Branchenprimus nach dem 6:3, 4:6 und 6:1-Erfolg.

Djokovic im Achtelfinale gegen Norrie

Im zweiten Abschnitt verlor Djokovic ab dem Stand von 4:2 vier Games in Folge und musste somit den Umweg über den dritten Satz nehmen. In diesem ließ der 22-fache Grand-Slam-Sieger dann aber nichts anbrennen. "Ich bin ich wirklich zufrieden mit der Art und Weise, wie ich das Match beendet habe", so Djokovic.

"Zum Glück habe ich in meiner Karriere mehr Matches gewonnen als verloren, als ich mit schwierigen Umständen konfrontiert war", führte Djokovic aus. Nach dem Sieg über Dimitrov trifft der Weltranglistenerste, der in der kommenden Woche wieder von Carlos Alcaraz überholt werden wird, im Achtelfinale auf Cameron Norrie.

