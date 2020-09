ATP-Masters Rom: Rafael Nadal auch gegen Dusan Lajovic gnadenlos

Der Titelverteidiger prescht unaufhaltsam durch das ATP-Masters-1000-Turnier in Rom: Nach seinem mühelosen Auftaktsieg gegen Pablo Carreno Busta hatte Rafael Nadal auch beim 6:1 und 6:3 gegen Dusan Lajovic keine Probleme.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.09.2020, 20:44 Uhr

© Getty Images Als wäre er nie weg gewesen: Rafael Nadal in Rom

6:1 - das scheint das Standardergebnis von Rafael Nadal beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom zu sein. Beide Sätze gegen den von den US Open noch offensichtlich müden Pablo Carreno Busta lieferten dieses Resultat für Nadal, und auch der erste Durchgang gegen Dusan Lajovic setzte der Titelverteidiger von Rom mit einem 6:1 fort. Allerdings: Lajovic wehrte sich immerhin 40 Minuten lang, ohne aber auch nur den Hauch einer Chance zu haben.

Im zweiten Satz ließ Nadal nach dem 4:0 die Zügel etwas schleifen, Lajovic kam mit einem Break auf 2:4 heran, schaffte sogar den Anschluss. Wenige Minuten später machte Nadal mit dem letzten Break des Matches den Einzug unter die letzten Acht aber klar.

Djokovic im Viertelfinale gegen Koepfer

Im Viertelfinale bekommt es Rafael Nadal am Samstag in der Night Session mit Diego Schwartzman zu tun. Der Argentinier, der vergangene Woche in Kitzbühel nicht überzeugen konnte, gewann gegen Hubert Hurkacz aus Polen in drei Sätzen.

Von der anderen Seite des Tableaus macht sich ja Novak Djokovic auf in Richtung Wiederholung des Vorjahres-Ednspiels, das Nadal in drei Durchgängen für sich entscheiden konnte. Djokovic hatte im ersten Satz seines Achtelfinals gegen Filip Krajinovic große Probleme, setzte sich aber mit 7:6 (7) und 6:3 durch. Im Viertelfinale geht es für den Branchenprimus gegen den deutschen Überraschungsmann Dominik Koepfer.

Hier das Einzel-Tableau in Rom