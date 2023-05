ATP Masters Rom: Zverev mit schwieriger Auslosung, Djokovic kehrt zurück

Alexander Zverev hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom eine schwierige Auslosung erwischt. Angeführt wird das Feld in der italienischen Hauptstadt von Novak Djokovic und Carlos Alcaraz.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.05.2023, 20:22 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images In Rom geht das letzte große Turnier vor den French Open über die Bühne

Nur einen Tag nach dem Finale in Madrid ging in Rom bereits die Auslosung für das nächste ATP-Masters-1000-Turnier über die Bühne. Topgesetzt in der italienischen Hauptstadt ist Novak Djokovic, der in der Ewigen Stadt nach einer Verletzungspause auf die Tour zurückkehrt.

Djokovic trifft nach einem Freilos zu Beginn auf Luca Van Assche oder Tomas Martin Etcheverry. Erster gesetzter Gegner des 22-fachen Grand-Slam-Siegers wäre laut Papierform Grigor Dimitrov in Runde drei. Im Viertelfinale könnte der Serbe auf den an Position sieben gesetzten Holger Rune treffen. Zu einem spannenden Erstrundenduell kommt es unterdessen zwischen Andy Murray und Fabio Fognini.

Im zweiten Turnierviertel lautet das programmgemäße Viertelfinale Casper Ruud gegen Jannik Sinner. Alexander Zverev landete indes im dritten Viertel und eröffnet gegen David Goffin oder Luca Nardi. Danach könnte bereits Hubert Hurkacz warten, ehe es im Achtelfinale zum Aufeinandertreffen mit Daniil Medvedev kommen könnte.

Madrid-Sieger Carlos Alcaraz startet als Nummer zwei in das Turnier und trifft zum Auftakt auf Albert Ramos-Vinolas oder Francesco Passaro. Im Viertelfinale droht dem 20-Jährigen, der nach der Veranstaltung in Rom wieder die Nummer eins der Welt sein wird, ein Duell mit Stefanos Tsitsipas.

Das Finale in Rom findet am 21. Mai statt. Großer Abwesender ist in diesem Jahr der zehnfache Titelträger Rafael Nadal. Der 36-jährige Spanier laboriert nach wie vor an den Nachwehen einer Verletzung am Hüftbeuger und hofft darauf, rechtzeitig für die French Open in Paris fit zu werden.

Das Einzel-Tableau in Rom