ATP Masters Shanghai: Alexander Zverev - An einem Tag wie diesem

Die Niederlage von Alexander Zverev zum Auftakt des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai gegen Roman Safiullin fiel mit 3:6 und 1:6 herb aus. Das Saisonziel der deutschen Nummer eins sollte dennoch zu erreichen sein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.10.2023, 18:45 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev ist im Race nach Turin immer noch gut dabei

Nein, es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht davon auszugehen, dass Alexander Zverev sein Auftaktmatch beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai gegen Roman Safiullin „absichtlich verloren“ hat, wie ein paar Experten in den angeblich sozialen Medien kundgetan haben.Shanghai war und ist das wichtigste der drei von Zverev in Asien bestrittenen Turniere - warum sollte die deutsche Nummer eins da keine Lust auf Siege und Punkte haben? Ein absurder Gedanke.

Ebenso wie die Einschätzung, dass Zverev „gegen so einen“ Gegner nicht verlieren dürfe - als hätte man Safiullin, in diesem Jahr Viertelfinalist in Wimbledon, von der Straße aufgelesen und unversehens ein Racket in die Hand gedrückt. Das Finale in Chengdu zwischen den beiden war schon einigermaßen knapp - und am heutigen Freitag hat der Russe alles getroffen ,was bei drei nicht auf dem Baum war. Kommt vor. Und war auch ein bisschen faszinierend anzusehen.

Wie übrigens auch die Art und Weise, in der Safiullin über den Court geflogen ist. Leichtfüßig wie der noch jüngere Carlos Alcaraz fast. Das wiederum war auch der große Unterschied zu Zverev, der nicht spritzig genug wirkte.

Zverev auch nach Shanghai auf einem Qualifikationsplatz für Turin

Alexander Zverev wird das akzeptieren können. Der ganz große, vielleicht letzte Schritt Richtung ATP Finals in Turin ist zwar nicht gelungen. Aber es ist ja nicht so, dass die unmittelbaren Konkurrenten um ihn herum gerade von Sieg zu Sieg eilen. Zverev liegt im Race aktuell auf Position sieben, knapp hinter Stefanos Tsitsipas und knapp vor Holger Rune. Beide haben in den letzten Wochen bei weitem nicht so viel getroffen wie Alexander Zverev.

Und von hinten klopft als erster Verfolger der Top Acht Taylor Fritz an. Der müsste in Shanghai schon den Titel holen, um Zverev zu überholen. Gleiches gilt für Casper Ruud. Beides ist nach den jüngsten Eindrücken von Ruud und Fritz unwahrscheinlich - aber selbst wenn es einer der beiden schaffen sollte, wird Zverev auch nach Shanghai unter denjenigen sein, die auf einem Qualifikationsplatz für Turin stehen. Daran und am Glauben, das Saisonziel zu erreichen, wird auch ein Tag wie dieser gegen Roman Safiullin nichts ändern.

