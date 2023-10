ATP Masters Shanghai: Diego Schwartzman auf dem Weg zurück?

Diego Schwartzman steht beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai im Achtelfinale. Der Argentinier befindet sich auf dem Weg zurück in die Top 100.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.10.2023, 12:33 Uhr

Diego Schwartzman steht im Shanghai-Achtelfinale

Mit einer für ihn fast schon verheerenden Bilanz von neun Siegen und 22 Niederlagen hatte Diego Schwartzman das ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai in Angriff genommen. In der chinesischen Metropole konnte der 31-Jährige mit drei Erfolgen en suite nun aber endlich wieder überzeugen. Und den ersten Sieg gegen einen Top-Ten-Spieler seit April 2022 einfahren.

Beim 6:4, 3:6 und 7:6 (5)-Erfolg gegen Taylor Fritz erinnerte Schwartzman fast schon an alte Zeiten. Der Argentinier lief unermüdlich an der Grundlinie entlang und zog dem US-Amerikaner, der durch die Niederlage einen großen Rückschlag im Kampf um die ATP Finals hinnehmen musste, letztlich den Zahn.

Schon seit den French Open, so Schwartzman, habe sich etwas in seinem Spiel verändert. "Offensichtlich ist dies nicht mein Jahr, deshalb ist es großartig, am Ende des Jahres so ein Turnier zu spielen. Es sind nicht mehr viele Turniere zu spielen, aber es wird einen Unterschied machen", will der ehemalige Top-Ten-Mann weiter Selbstvertrauen tanken.

Schwartzman, der in der Weltrangliste aktuell nur mehr auf Platz 130 liegt und in Shanghai somit auf eine Wildcard angewiesen war, trifft im Achtelfinale auf Nicolas Jarry. Mit einem Sieg gegen den Chilenen würde der Argentinier in die Top 100 der Welt zurückkehren.

