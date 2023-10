ATP-Masters Shanghai: Dimitrov ringt Alcaraz nieder

In einer spielerisch hochklassigen Partie schlägt Grigor Dimitrov den topgesetzten Carlos Alcaraz in drei Sätzen und zieht ins Viertelfinale des ATP-Masters-Turniers in Shanghai ein.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 11.10.2023, 15:27 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov schaffte die Überraschung und bezwingt Carlos Alcaraz in drei Sätzen.

Vor dem Match sprach die Bilanz eindeutig für Carlos Alcaraz, der gegen Grigor Dimitrov alle drei bisherigen Begegnungen ohne Satzverlust gewinnen konnte und als Weltranglisten-2. im ATP-Ranking 17 Plätze vor seinem bulgarischen Gegner eingestuft ist.

Doch schon von Beginn an zeigte sich Dimitrov heute in bester Spiellaune. Dem Bulgaren gelang im sechsten Spiel das erste Break der Partie und konnte dieses bis zur 5:3-Führung transportieren. Gegen Ende des ersten Durchgangs steigerte sich der 20-jährige Spanier und drehte in einer auf hohem Level geführten Endphase den Satz mit vier Spielgewinnen in Folge.

Auch nach dem Satzverlust zeigte sich Dimitrov weiterhin von seiner besten Seite. Dem Break im ersten Spiel ließ der 32-jährige gegen Ende des Durchgangs ein weiteres folgen und servierte beim Stand von 5:2 souverän zum Satz-Gleichstand aus.

Im dritten Durchgang begeisterten beide Spieler weiterhin mit ihrem variablen Spiel. Im dritten Game kann Dimitrov dem zweimaligen Grand Slam-Sieger den Aufschlag abnehmen. Anschließend hielten beide Protagonisten souverän ihre Aufschlagspiele ohne weitere Break-Möglichkeiten. Beim Stand von 5:4 servierte der ehemalige ATP-Weltmeister zum Matchgewinn und fixierte mit einem Smash den 5:7, 6:2, 6:4-Erfolg nach 2:10 Stunden.

Zufrieden kommentierte Dimitrov im On-Court-Interview: „Es war schon sehr speziell am Ende des ersten Durchgangs. Ich habe bis dahin stark serviert und ihn mit meinem Spiel zu Fehlern gezwungen. Beim Stand von 5:4 spielt er auf einmal ein überragendes Rückschlagspiel und bei 5:6 noch einmal. Aber ich habe immer weiter an mich geglaubt und spätestens nach dem zweiten Break im zweiten Satz wusste ich, dass ich es heute schaffen kann. Im dritten Durchgang hat er dann ein paar Fehler gemacht, die ich letztlich nutzen konnte.“

Im Viertelfinale trifft der Weltranglisten-19. auf den Chilenen Nicolas Jarry, der sich im ersten Match des Tages auf dem Stadium Court in Shanghai nach 2:24 Stunden gegen Diego Schwartzman mit 6:3, 5:7, 6:3 durchsetzen konnte.

