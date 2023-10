ATP-Masters Shanghai: Humbert braust ins Viertelfinale

Mit einer beeindruckenden Leistung demontierte der Franzose Ugo Humbert im Achtelfinale des ATP-1000er-Turniers seinen US-amerikanischen Gegner J.J. Wolf und zieht zum zweiten Mal in seiner Karriere ins Viertelfinale eines Masters-Events ein.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 11.10.2023, 11:05 Uhr

© Getty Images Nach Paris 2020 steht Ugo Humbert zum zweiten Mal in einem Masters-Viertelfinale.

Begegnet waren sich Ugo Humbert und J.J.Wolf vor der heutigen Begegnung auf der Tour lediglich einmal in der Qualifikation für das Masters-Event in Indian Wells 2019. Damals konnte sich der Franzose in zwei knappen Sätzen durchsetzen.

Diesmal war von einer ausgeglichenen Partie von Beginn an nichts zu spüren. Humbert zog mit einer schnellen 3:0-Führung davon und ließ seinen 24-jährigen Gegner im ersten Durchgang nur im vierten Spiel anschreiben. Im zweiten Satz konnte Wolf mit einem gehaltenen Aufschlagspiel beginnen, musste aber anschließend dem ein Jahr älteren Humbert fünf Spielgewinne in Folge gestatten. Ohne eine einzige Break-Chance zuzulassen, servierte die altuelle Nr. 34 der Welt ohne Verlustpunkt zum 6:1, 6:1-Sieg nach 57 Minuten aus.

Im On-Court-Interview kommentierte der zufriedene Sieger: „Es war eine sehr starke Leistung von mir, bei der ich von Beginn an komplett fokusiert war. Ich bin natürlich sehr stolz darauf, heute durchgängig auf so einem hohen Level gespielt zu haben.“ Befragt nach den Gründen für seinen Aufstieg in den letzten Wochen ergänzte er: „Letztes Jahr musste ich überwiegend Challenger-Turniere spielen, aber die täglich harte Arbeit mit meinem Team um Jeremy Chardy zahlt sich aus und daran gilt es anzuknüpfen.“

In seinem zweiten Viertelfinale auf Masters-Ebene sieht sich der Linkshänder entweder Andrey Rublev oder dem US-Amerikaner Tommy Paul gegenüber. Mit seinem Erfolg steigt Humbert im Live-Ranking auf Platz 29 und ist nur noch vier Ränge von seinem Karrierehoch entfernt.

