ATP Masters Shanghai: Hurkacz stoppt Erfolgslauf von Maroszan

Hubert Hurkacz ist als erster Spieler in das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai eingezogen. Der Pole besiegte Überraschungsmann Fabian Maroszan in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.10.2023, 11:25 Uhr

© Getty Images Hubert Hurkacz steht in Shanghai im Halbfinale

Hurkacz wahrte mit dem 4:6, 6:1 und 6:3 gegen Maroszan seine Außenseiterchancen auf einen Platz bei den ATP Finals in Turin. Allerdings würde der Schützling von Craig Boynton selbst bei einem Triumph in Shanghai noch nicht unter die besten acht Spieler im Race aufrücken. Maroszan wiederum darf mit seinem Einzug ins Viertelfinale natürlich extrem zufrieden sein - hat er doch auf dem Weg dorthin Alex de Minaur oder auch Casper Ruud geschlagen.

In der Vorschlussrunde bekommt es Hurkacz entweder mit Ben Shelton oder Sebastian Korda zu tun. In der oberen Tableau-Hälfte lauten die Viertelfinali, die morgen ausgetragen werden, Alcaraz-Bezwinger Grigor Dimitrov gegen Nicolas Jarry und der wiedererstarkte Nicolas Jarry gegen Andrey Rublev.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai