ATP-Masters Shanghai: Jarry stoppt Schwartzman

Nicolas Jarry schlägt im Achtelfinale beim ATP-Masters-Turnier in Shanghai Diego Schwartzman in drei Sätzen und stoppt damit den Comeback-Lauf des ehemaligen Top 10-Spielers.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.10.2023, 09:38 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Nicolas Jarry zieht erstmals in ein Viertelfinale bei einem Masters-Event ein.

Im Jahr 2018 war Diego Schwartzman der personalisierte Alptraum für den Chilenen Nicolas Jarry. Insgesamt viermal begegneten sich die beiden Spieler damals auf der Tour und alle vier Partien gingen an den Argentinier. Im diesem Frühjahr konnte Jarry in Santiago de Chile in einem über dreistündigen Thriller im Tie-Break des dritten Satzes erstmals triumphieren. Laut Ranking ging die Favoritenrolle an Jarry, der aktuell auf Platz 22 im Ranking geführt ist.

Und so war es der Favorit aus Chile, dem im ersten Satz das einzige Break gelang und bei eigenem Aufschlag nichts anbrennen ließ. Im zweiten Durchgang gaben sich beide Spieler bei eigenem Service keine Blöße, ehe sich Schwartzman beim Stand von 6:5 einen Satzball erspielte und diesen konsequent nutzte. Im Entscheidungsakt konnte Jarry seinem Gegner im sechsten Spiel den Aufschlag vorentscheidend abnehmen und demonstrierte mit insgesamt 15 Assen seine Aufschlagstärke beim 6:3, 5:7, 6:3-Erfolg nach 2:24 Stunden Spielzeit.

Durch diesen Erfolg zieht der 27-jährige erstmals in ein Viertelfinale bei einem ATP-Masters-Event ein, in dem er entweder auf den topgesetzten Spanier Carlos Alcaraz oder Grigor Dimitrov aus Bulgarien treffen wird.

Schwartzman, der aktuell auf Position 130 im ATP-Ranking steht, kann dennoch auf ein erfolgreiches Turnier zurückblicken und steht kurz vor der Rückkehr in die Top 100.

Hier das Einzel-Tableau aus Shanghai