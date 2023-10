ATP-Masters Shanghai: Rublev setzt sich gegen Paul durch

Mit einer soliden Leistung bezwingt Andrey Rublev den US-Amerikaner Tommy Paul in zwei knappen Sätzen und steht im Viertelfinale des ATP-Masters-Turniers in Shanghai.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 11.10.2023, 17:10 Uhr

© Getty Images In zwei knappen Sätzen bezwingt Andrey Rublev den US-Amerikaner Tommy Paul.

Vor der Achtelfinal-Begegnung in Shanghai waren sich Andrey Rublev und Tommy Paul bislang fünfmal auf der Tour begegnet. Dabei konnte der Weltranglisten-7. aus Russland seinen US-amerikanischen Gegner, der aktuell auf Position 12 geführt wird, viermal bezwingen.

Das erste Break in der Partie gelang Paul im sechsten Spiel, musste aber anschließend den 4:4-Ausgleich hinnehmen. Rublev von nun an dominanter mit seinen schnellen Grundschlägen, nutzte im elften Game seine erste Break-Chance, da der 26-jährige US-Amerikaner einen leichten Volley vergab. Anschließend servierte der Moskauer den ersten Durchgang aus.

Im zweiten Akt brachten beide Spieler mit Ausnahme des fünften Games, in dem Paul viermal über Einstand gehen und einen Break-Ball abwehren musste, ihre Aufschlagspiele bis zum 5:5 souverän durch. Im folgenden Aufschlagspiel des US-Amerikaners erspielte sich Rublev die Break-Chance, die er per Überkopf beim zweiten Nachfassen verwertete. Analog dem ersten Satz brachte Rublev den Vorsprung bei eigenem Aufschlag ins Ziel zum finalen 7:5, 7:5-Erfolg in 1:36 Stunden.

In der Runde der letzten Acht trifft Rublev auf den Franzosen Ugo Humbert, der in seiner Achtelfinal-Begegnung den US-Amerikaner J.J. Wolf beim 6:1, 6:2-Erfolg in 57 Minuten klar beherrschte.

