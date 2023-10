ATP-Masters Shanghai: Rublev stoppt Dimitrov zum Finaleinzug

In einem hochklassigen Match übernahm Andrey Rublev im Halbfinale des ATP-Masters-Turniers in Shanghai gegen Grigor Dimitrov ab Mitte des zweiten Satzes immer mehr die Kontrolle und siegte mit 7:6 (7), 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.10.2023, 16:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Nach hartem Beginn spielte sich Andrey Rublev doch noch in zwei Sätzen ins Finale.

Eine spannende Halbfinal-Partie war zwischen Andrey Rublev und dem in dieser Woche stark aufspielenden Grigor Dimitrov zu erwarten. Im direkten Vergleich stand es vor der Begegnung 3:3 und die letzte Begegnung ging im letzten Jahr in der Wiener Stadthalle in zwei Sätzen an den Bulgaren.

Von Beginn an gab es einen intensiven Schlagabtausch von der Grundlinie. Während Rublev versuchte, mit seiner Schlaggewalt zu punkten, streute Dimitrov in seinem variablen Spiel immer wieder geschickt den Rückhand-Slice ein. Besonders spannend wurde es im sechsten Spiel, als der Russe bei eigenem Aufschlag vier Break-Bälle abwehren musste, das Spiel aber dennoch für sich entscheiden konnte. Nachdem beide Spieler all ihre Aufschlagspiele im ersten Durchgang halten konnte, musste der Tie-Break die Entscheidung bringen, in dem der 25-jährige Rublev mit 9:7 die Nase vorn hatte.

Im zweiten Akt sah es kurzzeitig nach einer Aufholjagd von Dimitrov aus, der Rublev sofort das Aufschlagspiel abnehmen und das Break anschließend bestätigen konnte. Nach dem 0:2-Rückstand steigerte sich der Russe aber gewaltig, während der Bulgare das bislang gezeigte Level nicht mehr halten konnte. Mit fünf Spielgewinnen in Folge drehte der Moskauer den Durchgang und servierte ohne Punktverlust zum 7:6 (7), 6:3-Erfolg nach 1:50 Stunden Spielzeit aus.

Im Finale steht der Weltranglisten-7. Dem Polen Hubert Hurkacz gegenüber, der sich in 76 Minuten glatt in zwei Sätzen gegen Sebastian Korda aus den USA durchsetzen konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Shanghai