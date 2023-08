ATP-Masters Toronto: Alcaraz im Achtelfinale, Rune überraschend out

Der spanische Turnierfavorit Carlos Alcaraz kann sein Auftaktmatch bei den Canadian Open 2023 gegen den US-Amerikaner Ben Shelton in zwei Sätzen gewinnen. Holger Rune scheitert an einem Qualifikanten.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 10.08.2023, 07:55 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz konnte sein allererstes Match in Toronto gegen Ben Shelton aus den USA in zwei Sätzen gewinnen

Carlos Alcaraz konnte sein Debüt-Match beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto erfolgreich bestreiten. Der 20-Jährige aus der Region Murcia schlug in der Night-Session am Mittwoch den gleichaltrigen US-Amerikaner Ben Shelton nach 1:38 Spieldauer mit 6:3, 7:6 (3). Das Match zwischen den beiden verlief größtenteils auf Augenhöhe, in den entscheidenden Momenten konnte der Weltranglisten-Erste jedoch immer einen Gang höher schalten, um letztlich ins Achtelfinale aufzusteigen.

Dort wartet der aufschlagstarke Pole Hubert Hurkacz, der seinerseits den Serben Miomir Kecmanovic in drei Sätzen 5:7, 6:3, 6:0 aus dem Verkehr zog und dabei 25 Asse ins gegnerische Feld platzierte. Alcaraz steht damit bei dreizehn gewonnenen Matches in Folge, beginnend bei seinem Turniersieg beim Wimbledon-Vorbereitungsturnier im Londoner Queen's Club.

Überraschende Niederlagen von Rune und Tsitsipas

Überraschend raus ist hingegen Holger Rune. Der Däne, in Nordamerika an sechs gesetzt, scheiterte am US-amerikanischen Qualifikanten Marcos Giron 2:6, 6:4, 3:6. Der junge Mann aus Oslo erwischte nicht seinen besten Tag, was sich auch in den 50 unerzwungenen Fehlern im gesamten Match widerspiegelt. Giron trifft nun auf seinen Landsmann Tommy Paul, der sich beim 7:6(2),-6:7(2),-6:3-Erfolg über den Argentinier Francisco Cerundolo rechtschaffen schwer tat.

Zuvor am Nachmittag hatte Publikumsliebling Gael Monfils eine bärenstarke Leistung gegen die Nummer vier Stefanos Tsitsipas abgeliefert und mit 6:4, 6:3 sein zweites Achtelfinale in Folge erreicht. Nächster Gegner des Franzosen ist Aleksandar Vukic. Der Lucky Loser aus Australien, der in Runde eins dem Kroaten Borna Coric keine Chance ließ, bezwang auch den US-Amerikaner Sebastian Korda nach hartem Kampf mit 6:3, 4:6, 7:6 (5).

Ebenfalls in der Runde der letzten 16: Daniil Medvedev mit einem 6:2 und 7:5 über den italienischen Qualifikanten Matteo Arnaldi, Jannik Sinner (6:4, 6:3 über Landsmann Matteo Berrettini), Andy Murray (3-Satz-Kampfsieg über den Australier Max Purcell), sowie Lorenzo Mussetti (mit einem 4:6, 7:5, 6:4 über Thanasi Kokkinakis).

