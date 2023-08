ATP-Masters Toronto: Alcaraz, Medvedev, Tsitsipas - heute geht es richtig los

Nach den Aufwärmübungen an den ersten beiden Tagen des ATP-Masters-1000-Turniers in Toronto greifen am Mittwoch nun auch die Topstars ins Geschehen ein.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 09.08.2023, 17:04 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz bestreitet am Mittwoch sein erstes Match beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto

Nichts gegen Hubert Hurkacz oder Tommy Paul, aber die echten Massen ziehen andere. Und so wird beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto der Mittwoch zum ersten echten Gradmesser für die Turnierveranstalter des traditionsreichen Hartplatz-Events, was den Zuschauerzuspruch in diesem Jahr anlangt. Neben dem zweiten Auftritt von Lokalmatador Milos Raonic (gegen den Qualifikanten Taro Daniel) sind am heutigen Spieltag die ganz großen Namen am Start.

Den Center Court macht nach erwähntem Raonic der Grieche Stefanos Tsitsipas unsicher. Und sein Gegner in Person von Publikumsliebling Gael Monfils fordert praktisch zum Plicht-Fernsehtermin gegen 20:00 Uhr (MESZ) auf. Außer man möchte lieber Daniil Medvedev (gegen den Italiener Matteo Arnaldi) oder dem Deutschen Alexander Zverev (gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina) bei der Arbeit zusehen - die beiden Partien gehen in einem ähnlichem Zeitfenster am Grandstand über die Bühne.

Auch die Night-Session weiß zu gefallen

Aber auch die Night-Sessions ab 1:00 Uhr nachts unseres Breitengrads machen Couch-Potatoes oder Zuseher vor Ort glücklich: Turnierfavorit Carlos Alcaraz duelliert sich zunächst mit dem US-Boy Ben Shelton, bevor Holger Rune und der Qualifikant Marcos Giron (ebenfalls USA) ihr Können in der 12.500 Zuseher fassenden Arena zum Besten geben.

Auch das inneritalienische Gefecht zwischen Matteo Berrettini und Jannik Sinner verspricht Spannung, sowie die Matches zwischen Andrey Rublev (Russland) und Mackenzie McDonald (USA) oder Andy Murray (Großbritannien) gegen Auger-Aliassime-Bezwinger Max Purcell (Australien) echte Hingucker sind.

Ein toller Tennisabend, wo die Auswahl schwer fällt. Was will man mehr.

