ATP Masters Toronto: Daniil Medvedev - die Schwierigkeit im Spiel gegen Aufschlaghünen

Für Daniil Medvedev geht es im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Events von Toronto gegen einen ausgewachsenen Aufschlagexperten. Im wahrsten Sinne des Wortes.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 14.08.2021, 18:03 Uhr

Daniil Medvedev bekommt es im Toronto-Halbfinale mit einem wahren Aufschlagexperten zu tun

Nun gut, auf der ATP-Tour sind beileibe einige Spieler unterwegs, die über einen weitaus kontrollierbareren Aufschlag verfügen, als dies beim Polen Hubert Hurkacz der Fall ist. Diesen hat Daniil Medvedev in der Nacht auf Samstag (europäischer Zeit) in der Runde der letzten Acht in Toronto geknackt, nun darf der Russe erneut seine Returnqualitäten zur Schau stellen. Wem machen wir etwas vor. Er muss.

Denn nun geht es gegen den US-Amerikaner John Isner, einen der besten Aufschläger in der Geschichte des Tennissports. Zwei Meter und acht Zentimeter misst der 36-Jährige, mit seinem Service kann Isner gewaltig Schaden anrichten. Das bekam am Samstag Gael Monfils am eigenen Leib zu spüren, der Franzose hatte im Viertelfinale beim ATP-Masters-1000-Event von Toronto das Nachsehen.

Medvedev erinnert sich gerne an Isner

Die Erinnerungen von Isner an seinen Halbfinalgegner Medvedev, sie sind jedoch alles andere als gute. Beim letzten und bisher einzigen Aufeinandertreffen der beiden musste der 36-Jährige gleich vier Mal seinen Aufschlag abgeben - so oft wie in manchen Fällen in einem gesamten Turnier nicht. Mit 6:3 und 6:1 fegte die Nummer eins des Turniers von Toronto Isner damals vom Platz.

Einem Sieg, dem sich Medvedev gerne in der Vorbereitung für das Aufeinandertreffen in der Vorschlussrunde nun in Kanada besinnt. "Ich erinnere mich an ein Spiel gegen Isner im ATP Cup, in dem es mir gelang, seinen Aufschlag vier Mal zu brechen. Es war unglaublich", so der Weltranglistenzweite. Gleichwohl weiß Medvedev aber, dass solche Partien maximal "ein bis zwei Mal" möglich seien.

Vorzeichen sind andere

In Spielen gegen Aufschlaghünen hätten zudem die äußeren Umstände einen enormen Einfluss auf das Match, wie Medvedev erklärte: "Auch die Beschaffenheit des Platzes und das Land, in dem wir spielen, spielen eine große Rolle. Auch die Bälle und die Luftfeuchtigkeit spielen eine Rolle." Um ehrlich zu sein, so der Russe, wisse er noch nicht, wie er das Aufeinandertreffen mit dem US-Amerikaner angehen werde.

Möglicherweise könnten in der Findung einer passenden taktischen Ausrichtung die Erfahrungswerte gegen einen anderen Aufschlaghünen - und auch Halbfinalisten in Toronto - hilfreich sein: Reilly Opelka nämlich. "Als ich gegen Reilly gespielt habe, habe ich mich entschieden, von weit hinten auf dem Platz zu retournieren, weil es sonst sehr schwierig wäre, zu retournieren. Gleichzeitig muss man versuchen, sein Serve-and-Volley-Spiel nicht zuzulassen", so der 25-Jährige