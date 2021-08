ATP Masters Toronto: Daniil Medvedev stürmt zum vierten Masters-Titel

Daniil Medvedev hat sich zum Champion des ATP-Masters-1000-Events von Toronto gekrönt. Der Weltranglistenzweite ließ am Sonntag dem US-Amerikaner Reilly Opelka keine Chance.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.08.2021, 07:22 Uhr

Daniil Medvedev ist der Champion von Toronto

Der erste Satz hätte dabei jedoch durchaus anders ausgehen können. Reilly Opelka war es nämlich, der die ersten Chancen als Rückschläger vorfand, der Amerikaner erspielte sich früh ein 0:40 bei Aufschlag Medvedev. Verwerten konnte der Aufschlaghüne von diesen Breakchancen jedoch keine - ein Umstand, der Medvedev Auftrieb gab.

Dieser kam in der Folge immer besser in die Partie, klopfte wenig später selbst erstmals bei Service Opelka an. Und machte anders als sein US-amerikanischer Kontrahente auch das Break. Das ließ sich der Weltranglistenzweite im ersten Durchgang nicht mehr nehmen, der Russe hatte sogar Chancen, ein weiteres Break nachzulegen, sicherte sich den ersten Satz schließlich mit 6:4.

Vierter Masters-Titel für Medvedev

Die Entscheidung im zweiten Druchgang sollte früh fallen. Bereits im ersten Spiel des Satzes hatte Medvedev seine erste Breakchance, diese konnte Opelka jedoch noch vereiteln. Nicht so im dritten Game des Satzes, als sich der Weltranglistenzweite den Breakvorteil sicherte. Einen hatte Opelka zwar noch im Köcher, die einzige Breakchance des 23-Jährigen in Satz zwei konnte Medvedev jedoch vereiteln.

So war es ein weiteres Break des Russen, das nach gerade einmal eineinhalb Stunden den deutlichen 6:4 und 6:3-Erfolg des 25-Jährigen besiegelte. Für Medvedev ist es der bereits vierte ATP-Masters-1000-Triumph in seiner Karriere, im Kalenderjahr 2021 hat der Russe damit bereits drei Titel gewonnen.

Medvedev reist nach Ohio

Bereits am heutigen Montag startet für Medvedev das ATP-Masters-1000-Event von Cincinnati, bei dem der Russe 2019 den Titel gewonnen hatte. Trotz der langen Woche in Toronto möchte der 25-Jährige jedenfalls in Ohio an den Start gehen. "Ich werde trotzdem nach Cincinnati fahren und sehen, wie mein Körper das aushält", erklärte Medvedev nach seinem Titelgewinn.

Damals, 2019, hatte der Russe in Toronto zwar noch das Endspiel verloren, dann aber durchaus für Furore gesorgt. Diesem Siegeszug möchte sich der 25-Jährige auch in diesem Jahr besinnen: " Ich freue mich über diesen Sieg und hoffe, dass ich weiterhin auf diesem Niveau für Cincinnati und New York spielen kann. Vor zwei Jahren habe ich es geschafft und hoffentlich können wir es 2021 wiederholen."