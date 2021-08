ATP Masters Toronto: Frances Tiafoe überrascht gegen Shapovalov

Beim ATP-Masters-Turnier in Toronto hat Frances Tiafoe überraschend gegen Denis Shapovalov gewonnen - und das erstaunlich deutlich.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.08.2021, 12:09 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe

Tiafoe gewann mit 6:1, 6:4 und setzte den Träumen des Lokalmatadoren auf einen möglichen Heimsieg ein frühes Ende. Tiafoe, aktuell die Nummer 52 der Welt, war dabei nur als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht. Gegen Shapovalov, auf Platz 10 im ATP-Ranking notiert, erwischte er jedoch einen Traumtag.

Shapovalov hatte im direkten Vergleich bis dahin mit 4:1 geführt, und vielleicht war genau das eines der Erfolgsgeheimnisse für den US-Amerikaner. Er sei mit einem deutlich entspannteren Ansatz in das Match gegangen, erklärte er im Anschluss.

Und streute seinem Gegner auch ein paar Komplimente. "Er wird Grand-Slam-Turniere gewinnen. Er wird etwas Spezielles erreichen", so Tiafoe. "Aber diese Nacht war wohl meine." Auch, so Tiafoe, weil er mit den windigen Verhältnissen wohl besser zurechtgekommen sei als Shapovalov.

Gael Monfils hat wieder Grund zur Freude

Tiafoe trifft im Achtelfinale auf Gael Monfils, der selbst einen feinen Sieg landete. Der Kult-Franzose, der so gut in Form war vor der Coronapause und danach so lange kaum eine Kugel mehr traf, kommt so langsam besser in Schwung und gewann gegen John Millman mit 3:6, 6:3, 6:4. Zum Verhältnis: Es war erst der vierte Matchsieg für Monfils in diesem Jahr, bei zehn Niederlagen.

"Ich hatte am Ende etwas Glück, weil er sich sich verletzt hat, glaube ich. Er ist danach noch schneller auf die Punkte gegangen."

Wie Monfils im Anschluss herausstellte, war dies auch sein erster Sieg als verheirateter Mann.

Ebenfalls weiter sind Andrey Rublev, Hubert Hurkacz und Diego Schwartzman. Felix Auger-Aliassime und Jannik Sinner sind indes ausgeschieden.

Heute (ab 17 Uhr MESZ) treffen unter anderem Stefanos Tsitsipas auf Karen Khachanov und Rublev auf John Isner, in der Nacht spielt Daniil Medvedev gegen James Duckworth (hier in den Livescores).

Zum Einzel-Draw in Toronto