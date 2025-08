ATP-Masters Toronto: Krawietz und Pütz kampflos ins Halbfinale

Kevin Krawietz und Tim Pütz sind kampflos in das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Toronto eingezogen. Arthur Fils, gemeinsam mit Ben Shelton der potenzielle Viertelfinal-Gegner, zog zurück.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.08.2025, 04:20 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Kevin Krawietz und Tim Pütz sind kampflos ins Halbfinale von Toronto eingezogen

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben am gestrigen Sonntag noch ausgedehnt trainiert, auf dem Court 2 und das rund um die Mittagszeit. Und natürlich in Antizipation, dass es heute gegen Arthur Fils und Ben Shelton gehen würde. Und das auf dem Center Court. Tatsächlich war diese Partie auch genau dort angesetzt. Bis Fils, der nach seinem Rückzug in Roland-Garros in Toronto sein erstes Turnier bestreitet, zurückzog.

Partner Ben Shelton wird das nicht unrecht sein. So hat der US-Amerikaner einen tag spielfrei, bevor es am Dienstag im Einzel gegen Alex de Minaur um den Einzug in die Vorschlussrunde geht.

Krawietz und Pütz können sich indes vielleicht sogar im Selbststudium ihre kommenden Gegner ansehen. Die werden zwischen Julian Cash und Loyd Glasspool, den regierenden Wimbledon-Siegern auf der einen, und Sander Arends mit Partner Guido Andreozzi auf der anderen Seite ermittelt.

Hier das Doppel-Tableau in Toronto