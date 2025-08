ATP-Masters Toronto: Shelton stoppt „Demon“ - im Halbfinale nun gegen Fritz

Ben Shelton ist mit einem 6:3 und 6:4 gegen Alex de Minaur als letzter Spieler in das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Toronto eingezogen. Jetzt geht es gegen Landsmann Taylor Fritz.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.08.2025, 04:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Ben Shelton hat in Toronto das Halbfinale erreicht

Wenn am Donnerstag der Champion beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto gekürt wird, dann wird, dann spielt ein US-Amerikaner eine Hauptrolle. Das steht nach den letzten beiden Viertelfinalmatches am Dienstag fest. Denn nachdem sich zunächst Taylor Fritz gegen Andrey Rublev mit 6:3 und 7:6 (4) behaupten konnte, schlug Ben Shelton im Anschluss Alex de Minaur mit 6:3 und 6:4.

Morgen kommt es zum Showdown zwischen den beiden um einen Finalplatz. Bislang haben Shelton und Fritz nur einmal gegeneinander gespielt: 2023 in Indian Wells hatte Fritz in der zweiten Runde in drei Sätzen das bessere Ende für sich. Fritz hat bereits ein Turnier der 1000er-Kategorie gewonnen (2022 in Indian Wells), für Shelton ist die Halbfinalteilnahme auf diesem Level eine Premiere.

Zverev und Khachanov im ersten Halbfinale

Gegen de Minaur, der in der vergangenen Woche noch das Turnier in Washington auf dramatische Weise für sich hatte entscheiden können, genügte Ben Shelton pro Satz ein einziges Break. Zu stark war der Linkshänder bei eigenem Aufschlag. Auch im allerletzten Spiel zuckte Shelton nicht, servierte ohne Gegenpunkt aus. Erstaunlich insgesamt: Auch in den langen Ballwechseln hielt Shelton sehr gut mit. Beim “Demon” hatte man gegen Ende den Eindruck, dass die Anstrengungen der letzten Tage ihren Tribut forderten.

Bevor Fritz und Shleton morgen Abend in Toronto aber ran dürfen, spielen Alexander Zverev und Karen Khachanov den ersten zu vergebenden Finalplatz aus. Zverev geht als doch klarer Favorit in diese Begegnung, im Head-to-Head mit Khachanov führt die deutsche Nummer eins mit 5:2-Siegen.



Hier das Einzel-Tableau in Toronto