ATP Masters Toronto: Stefanos Tsitsipas sieht "Platz für neue Stars"

Stefanos Tsitsipas hat in seinem Auftaktmatch beim ATP-Masters-1000-Event von Toronto die harte Nuss Ugo Humbert geknackt. Ein Turnier, das vor allem durch die großen Abwesenden besonders ist.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 12.08.2021, 10:48 Uhr

Stefanos Tsitsipas gilt beim ATP-Masters-1000-Event von Toronto als Mitfavorit

Mit der Absage von Rafael Nadal wenige Stunden vor seinem Auftaktmatch beim ATP-Masters-1000-Event von Toronto war klar: Kein Vertreter der "Big Three" wird in Kanada aufschlagen, zum wiederholten Male in diesem Spieljahr ist es an der jüngeren Garde, sich den Titel eines Masters-Turniers untereinander auszumachen.

Mittendrin Stefanos Tsitsipas, der neben Daniil Medvedev und Andrey Rublev als Topfavort auf den Titel in Kanada gilt. Dafür musste der Grieche in Runde zwei jedoch erstmal am Franzosen Ugo Humbert vorbei. Eine Aufgabe, die dem 22-Jährigen nach dem so bitteren Verlust des Tiebreaks des zweiten Satzes auch einiges an Nervenstärke abverlangt.

Tsitsipas arbeitet mit Mentaltrainer

Für diese ist im Team Tsitsipas auch ein Mentalcoach zuständig, auf den der Grieche bereits seit vielen Jahren vertraut. "Ich kenne ihn, seit ich 12 Jahre alt bin, und seitdem arbeiten wir zusammen; er hilft mir, wann immer ich es brauche. Im Allgemeinen versuche ich, Lösungen zu finden und meine Probleme selbst zu lösen. Ich mag es nicht, bei bestimmten Gelegenheiten zu sehr von anderen Menschen abhängig zu sein", erklärte Tsitsipas nach seinem Auftaktsieg.

Nach dem Verlust des zweiten Satzes, Tsitsipas hatte das Tiebreak 13:15 verloren und einige Matchbälle mit teilweise haarsträubenden Fehlern liegen lassen, nahm sich der 22-Jährige eine wichtige Pause. "Ich musste mich erfrischen, bestimmte Gedanken hinter mir lassen, ich wollte nicht noch einmal an so etwas denken. Was auch immer im dritten Spiel passiert, ich wollte nur, dass es mich im Spiel nicht beeinflusst, ich wollte nicht, dass irgendetwas Negatives in meinen Kopf kommt", erinnerte sich der Weltranglistendritte.

Abwesenheit der großen Drei

Durch eingangs erwähnte Abwesenheit der "Big Three" rückt Tsitsipas also ins Rampenlicht - gedanklich möchte sich der Grieche jedoch kaum mit Nadal, Federer und Djokovic beschäftigen. "Ich denke nicht viel darüber nach, es ist, wie es ist, Punkt. Wenn sie körperlich nicht bereit sind, wenn sie nicht bereit sind zu spielen, liegt es in ihrer Macht, diese Entscheidung zu treffen. Das ist eine Tatsache, und wir müssen sie akzeptieren."

Auch abgesehen von den zunehmenden Absagen der bereits etwas betagteren Spielern sieht Tsitsipas eine Trendwende im Gang: "Sie sind ein Teil des Tennissports, aber ich denke, es ist auch Platz für neue Stars im Raum. Nach und nach ändern sich die Dinge, junge Leute kommen nach oben und zeigen, wozu sie fähig sind. Es wird also interessant sein zu sehen, wie dieser Thronwechsel vonstatten geht, es wird ein interessantes Spiel. Wir spüren auch, dass viele Fans uns folgen und uns bei jedem Spiel ihre Liebe schenken, also müssen wir darauf reagieren und unser Bestes geben."