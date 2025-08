ATP Masters Toronto: Turnierdirektor enttäuscht über Topstar-Absagen

Ohne Jannik Sinner,Carlos Alcaraz und Novak Djokovic müssen die Canadian Open in diesem Jahr auskommen. Turnierdirektor Karl Hale verteidigt das neue Format – und hofft trotzdem auf einen Zuschauerrekord.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 04.08.2025, 04:02 Uhr

© Getty Images Neben Novak Djokovic fehlen auch die beiden Wimbledon-Finalisten Jannik Sinner und Carlos Alcaraz bei den Canadian Open

Die Canadian Open in Toronto finden in diesem Jahr ohne die drei größten Namen des Männertennis statt. Jannik Sinner, Carlos Alcaraz und Novak Djokovic haben ihre Teilnahme abgesagt – sehr zum Bedauern von Turnierdirektor Karl Hale. „Natürlich sind wir enttäuscht“, erklärte er im Gespräch mit der spanischen Sportzeitung Mundo Deportivo. „Aber wir stehen in Kontakt mit den Spielern, der ATP und CEO Andrea Gaudenzi, der diese Woche vor Ort ist. Wir werden Gespräche führen, wie sich die Situation verbessern lässt.“

2024 wird das Turnier erstmals über zwölf statt zehn Tage ausgetragen – ein Format, das viele Spieler kritisch sehen. Die drei Topstars entschieden sich, stattdessen Energie für Cincinnati und die US Open zu sparen. Eine weitverbreitete Kritik unter Profis: Das Pensum im Kalender sei kaum noch vernünftig zu bewältigen, ohne dabei Gesundheit oder Form zu riskieren.

“Tennis funktioniert hier sehr gut”

Hale sieht das anders: „Ich bin nicht der Meinung, dass es an der Müdigkeit liegt“, betonte er. „Die Matches waren bislang herausragend. Ich habe einige der besten Partien der letzten Zeit gesehen.“ Trotz prominenter Ausfälle ist er mit dem bisherigen Turnierverlauf zufrieden – auch wirtschaftlich. Schon am ersten Sonntag seien alle Tickets verkauft gewesen, obwohl die Matchpaarungen noch gar nicht festgestanden waren. „Das zeigt: Tennis funktioniert hier sehr gut“, sagte Hale.

Die Veranstalter hoffen trotz der Absagen auf einen Zuschauerrekord – nicht zuletzt durch die beiden zusätzlichen Turniertage. „Wir sind optimistisch, dass wir am Ende mehr Besucher zählen als 2023“, so der Turnierchef. In Zukunft wolle man jedoch gemeinsam mit Spielern und ATP weiter an einem für alle tragbaren Turnierplan arbeiten.

