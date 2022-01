ATP Melbourne Summer Set: Nadal im Doppel erfolgreich, Murray verliert

Rafael Nadal (ATP-Nr. 6) hat seinen ersten Testlauf für das Jahr 2022 erfolgreich bestanden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.01.2022, 14:14 Uhr

Der 35-Jährige ist in Melbourne mit einem Sieg ins Jahr 2022 gestartet.

Im Doppel auf dem völlig überlaufenen Court 13 siegte Nadal an der Seite von Landsmann Jaume Munar mit 6:3, 3:6, [10:4] gegen Sebastian Baez und Thomas Martin Etcheverry. Es war Nadals erstes offizielles Match seit seinem Kurzauftritt in Washington im September 2021; zuvor war Nadal bereits seit seinem Halbfinal-Aus bei den French Open außer Gefecht gesetzt. Nach dem Washington-Zwischenstopp musste er sich am maladen Fuß schließlich operieren lassen. Beim Einladungsturnier in Abu Dhabi im Dezember hatte Nadal dann ein erstes Comeback gegeben.

Nadal und Munar treffen in ihrer zweiten Runde auf Andrey Golubev und Franko Skugor.

Im Einzel trifft Nadal nach einem Freilos zum Auftakt auf den Sieger der Partie zwischen Marcos Giron und Ricardas Berankis. Er ist topgesetzt vor Reilly Opelka.

Frühes Aus für Andy Murray

Bereits ausgeschieden ist indes Andy Murray (ATP-Nr. 134). Der hatte sich in Abu Dhabi noch in starker Verfassung präsentiert, in Melbourne zum Saisonauftakt allerdings nicht viel getroffen. Dem Argentinier Facundo Bagnis (ATP-Nr. 76) unterlag der ehemalige Weltranglisten-Erste mit 3:6, 7:5, 3:6.

Zu den Draws in Melbourne: Einzel, Doppel