ATP Metz: Stan Wawrinka schafft Quali, Dominic Thiem steigt erst Mittwoch ein

Erfolgserlebnis für Stan Wawrinka: Der dreifache Majorchamp, immer noch auf Comebackwegen, hat sich für das ATP-Turnier in Metz qualifiziert. Im Hauptfeld steht auch Dominic Thiem - der allerdings erst am Mittwoch eingreift.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.09.2022, 20:47 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka

"Stan the Man" hat im Frühjahr sein Comeback gegeben und kommt bislang noch nicht so recht in Tritt. Drei Siegen stehen neun Niederlagen entgegen, lediglich beim Masters-Turnier in Rom gewann Wawrinka zwei Matches am Stück. Zuletzt: Setzte es sechs Niederlagen in Folge.

In Metz musste der 37-Jährige nun durch die Qualifikation, die er bestand. Wawrinka schlug zunächst den an eins gesetzten Laslo Djere mit 6:4, 6:3, heute kämpfte er sich gegen Zsombor Piros mit 6:7, 6:2, 6:0 durch.

Die Belohnung: der Sprung ins Hauptfeld, wo Wawrinka am Mittwoch gegen Joao Sousa ran muss. Sollte er gewinnen, stünde ein Duell mit dem topnotierten Daniil Medvedev an...

Dominic Thiem in Metz am Mittwoch

Ebenfalls im Hauptfeld steht Dominic Thiem, der in Metz sein Protected Ranking nutzt. Thiem, in der vergangenen Woche beim Challenger-Turnier in Rennes im Finale, trifft mit Richard Gasquet auf einen Lokalmatadoren. Und das ebenfalls am Mittwoch. Vermutlich zur Prime-Time, zumal die Franzosen die Poesie einer einhändigen Rückhand zu schätzen wissen - und erst recht jene von zweien.

Aus deutscher Sicht am Start: Oscar Otte, ebenfalls auf Comebackwegen und beim Davis Cup am vergangenen mit etwas Pech behaftet und mit drei Niederlagen in Frankreich angekommen. Auch er muss erst am Mittwoch ran.

Und am Dienstag? Spielt unter anderem Gilles Simon auf seiner Abschiedstour, er trifft auf David Goffin. Im Doppel sind Robin Haase/Philipp Oswald gegen Alexander Bublik/Lorenzo Sonetti sowie Tim Pütz/Michael Venus gegen Gregoire Barrere/Quentin Halys im Einsatz.

