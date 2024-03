ATP Miami: Ben Shelton und Lorenzo Musetti in der dritten Runde

US-Lokalmatador Ben Shelton steht nach einem klaren Zweisatz-Erfolg über den jungen Spanier Martin Landaluce beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami in der Runde der letzten 32.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 24.03.2024, 18:15 Uhr

© Getty Images US-Boy Ben Shelton steht in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami

US-Boy Ben Shelton steht bei der ATP-Masters-1000-Veranstaltung in Miami in der dritten Runde:. Der an 16 gereihte junge Mann aus Atlanta hatte mit dem erst 18-jährigen Spanier Martin Landaluce keinerlei Probleme und setzte sich klar in zwei Sätzen mit 6:3, 6:4 durch.

Landaluce, der im ATP-Computer bislang nur auf Position 360 zu finden ist, war mit einer Wildcard ins Hauptfeld des zweiten Turniers des "Sunshine Swing" aufgenommen worden und konnte in Runde eins seinen Landsmann Jaime Munar in drei Sätzen bezwingen. Der Madrilene, der in der Rafael Nadal Academy auf Mallorca trainiert, hatte in dieser Saison bereits in einem ATP-Challenger-Halbfinale auf Teneriffa gestanden und konnte im Febraur ein M25-ITF-Hartplatz-Turnier in Portugal für sich entscheiden.

Die 21-jährige US-amerikanische Zukunftshoffnung bekommt es hingegen in der Runde der letzten 32 mit dem im US-Bundesstaat Florida an 23 gesetzten Lorenzo Musetti zu tun. Der Italiener setzte sich nach einem Freilos in Runde eins gegen den Russen Roman Safiullin mit 7:5, 6:1 durch. Im Head-to-head der Drittrunden-Gegner führt der 24-jährige Musetti mit 1:0. Er konnte sich im Vorjahr im Londoner Queen's Club in drei Sätzen durchboxen.

