ATP Miami: Murray in Runde drei, Tsitsipas verliert

Sir Andy Murray ist noch lange nicht fertig bei den Miami Open. Der Schotte gewann in zwei knappen Sätzen mit 7:6 (7:0) und 6:3 und spaziert somit in die dritte Runde des ATP-1000er-Masters. Tsitsipas erging es nicht so gut. Er unterlag in zwei deutlichen Sätzen Denis Shapovalov.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 23.03.2024, 22:50 Uhr

© Getty Images

Der starke Regenfall hat alle Matches betroffen und den Zeitplan durcheinander gebracht. So war auch das Match zwischen Sir Andy Murray und dem Argentinier Tomas Martin Etcheverry keine Ausnahme. Bei einem Stand von 3:3 musste die gestrige Partie abgebrochen und bis heute Abend MEZ auf Eis gelegt werden. Beide Spieler schien das aber wenig zu beeindrucken und so ging der erste Satz genau so spannend weiter, wie er aufgehört hatte. Beide Spieler konnten kein Break erzielen und so trafen sie sich im Tiebreak wieder. Dort machte Murray allerdings einen kurzen Prozess. Der 36-jährige ließ keine Fragen mehr offen und gewann den Tiebreak mit 7:0.

Im zweiten Satz trafen sich beide Spieler wieder auf Augenhöhe. Etcheverry hatte sich wohl schnell von dem deutlichen Tiebreak-Ergebnis erholt. Trotzdem konnte sich Murray ein Break sichern und gab den Satz nicht mehr aus der Hand. Er gewann den zweiten Satz mit 6:3. Als nächstes trifft Murray auf Thomas Machac, der zuvor Andrey Rublev aus dem Turnier genommen hatte.

Tsitsipas scheitert in der zweiten Runde

Tsitsipas hingegen konnte mit der langen Regenpause nichts anfangen. Der an 10 gesetzte Grieche musste gestern ebenfalls sein Match unterbrechen und hatte in der heutigen Partie keine Chance gegen den Kanadier Denis Shapovalov der mit 6:2 und 6:4 als Sieger den Platz verlassen konnte.

