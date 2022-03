ATP Miami: Stefanos Tsitsipas macht Showdown gegen Carlos Alcaraz klar

Stefanos Tsitsipas (ATP-Nr. 5) hat sein Drittrundenmtatch gegen Alex de Minaur gewonnen und trifft nun auf Carlos Alcaraz.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 29.03.2022, 07:29 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas

Tsitsipas gelang das erste und entscheidende Break im ersten Durchgang in einem langen Aufschlagspiel von de Minaur zum Satzgewinn, im zweiten Durchgang konnte der Australier frühe Breakchancen nicht nutzen; Tsitsipas seinerseits schon. Er siegte am Ende souverän mit 6:4 un 6:3.

"Ich habe mich Spiel für Spiel darauf fokussiert, den Platz zu öffnen und nach vorne zu kommen", urteilte der Grieche im Anschluss.

Tsitsipas hat damit ein spannendes Achtelfinalmatch klargemacht. Zuvor hatte Carlos Alcaraz durch ein 6:4, 6:4 über Marin Cilic ebenfalls die Runde der letzten 16 erreicht. Damit kommt es zum Re-Match zwischen Tsitsipas und Alcaraz von den US Open 2021: Dort hatte Alcaraz in einem famosen Fünfsatzspiel gesiegt - mit 7:5 im Tiebreak des fünften Satzes.

Ebenfalls im Achtelfinale der Miami Open steht Indian-Wells-Sieger Taylor Fritz nach einem 7:6 (2), 6:4 gegen Tommy Paul. Fritz laboriert nach wie vor an Problemen an seinem Fuß, er war in Indian Wells umgeknickt und höre nach wie vor ein "Klicken", wie er erklärte. Zudem gewann Hubert Hurkacz gegen Aslan Karatsev.

Bereits zuvor hatte Daniil Medvedev gesiegt.

Heute im Einsatz ist Alexander Zverev: Er trifft ab 18 MESZ in seinem Achtelfinale auf Thanasi Kokkinakis.

