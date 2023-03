ATP: Monte-Carlo, Madrid, Rom - wann kommt Rafael Nadal zurück?

Beim Besuch eines Fußballspiels am Donnerstag hat Rafael Nadal ein kurzes Update über seine aktuelle Verfassung gegeben. In Sachen Comeback-Zeitpunkt ist noch nichts entschieden.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.03.2023, 19:22 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal im feinen Zwirn zu gast bei Real Madrid am Donnerstag

Nach dem Turnier wird aller Voraussicht nach etwas passieren, das Tennisfans, die in diesem Jahr ihr Abitur machen, zu Lebzeiten nicht bezeugen konnten: Dann wird die ATP nämlich eine Weltrangliste veröffentlichen, die Rafael Nadal nicht als Mitglied der Top Ten ausweist. 18 Jahre lang hat es sich der Spanier dort gemütlich gemacht, immer wieder auch geplagt von Verletzungen, von denen er immer wieder zurückgekommen ist.

Apropos: Der Grund, warum Nadal nicht im Tennis Paradise aufschlagen wird, wo er im vergangenen Jahr gegen Taylor Fritz im Endspiel verlor, liegt natürlich auch wieder in körperlichen Beschwerden begraben. Nadal trainiert zwar schon wieder, besonders optimistisch hat er am Donnerstagabend bei einem Besuch im Santiago Bernabeu in Madrid aber nicht gewirkt.

Was möglicherweise auch damit zu tun hatte, dass sein bevorzugtes Fußball-Team, Real Madrid, in der Copa del Rey gegen den Erzrivalen FC Barcelona mit 0:1 verlor. Jedenfalls wisse er nicht, wann er sein Comeback geben werde, so der 22-malige Grand-Slam-Champion. Zuletzt war Nadal bei den Australian Open im Einsatz, unterlag dort in Runde zwei dem US-Amerikaner Mackenzie McDonald.

Nadal verliert in Madrid gegen Alcaraz

Klar ist: Die Rückkehr wird auf Asche stattfinden. Aber ob schon in Monte-Carlo, in Madrid oder erst in Rom - das ließ Nadal offen. Im Fürstentum hat der Rekordchampion auch im vergangenen Jahr gefehlt, in Madrid kam das Aus im Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz, in Rom schon eine Runde früher gegen Denis Shapovalov.

Was folgte, ist indes bekannt. Ein monstermäßiger Fünf-Satz-erfolg im Achtelfinale von Roland Garros gegen Félix Auger-Aliassime. Dann der kaum für möglich gehaltene Sieg gegen Novak Djokovic. Dann das epische, von der Verletzung von Alexander Zverev überschattete Halbfinale. Und schließlich der ungefährdete Sieg gegen Casper Ruud im Finale.

Das ist sicherlich auch das große Ziel in dieser Saison. Und Rafael Nadal kennt seinen Körper so gut, dass er ganz genau wissen wird, wann er wieder auf die Tour zurückkehren soll. Denn, das ließ Fußballfan Nadal auch noch wissen, er sei schließlich keine 20 Jahre alt mehr.