ATP Montpellier: Kevin Krawietz und Tim Pütz im Halbfinale knapp gescheitert

Kevin Krawietz und Tim Pütz sind im Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Montpellier knapp an den beiden Niederländern Robin Haase und Matwe Middelkoop gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.02.2023, 14:17 Uhr

© Getty Images Kevin Krawietz und Tim Pütz sind in Montpellier ausgeschieden

Pütz und Krawietz waren an Position eins gesetzt in ihr erstes gemeinsames Turnier auf der ARTP-Tour gegangen. Nach zwei souveränen Siegen zum Auftakt kam nun das Aus gegen Haase und Middelkoop. Und die Niederlage hätte knapper nicht ausfallen können: Denn die beiden Niederländer gewann en mit 4:6, 6:3 und 10:8. Nächste Station für die beiden deutschen Davis-Cup-Spieler wird kommende Woche das 500er-Event in Rotterdam sein.

Schon am Donnerstag war mit Andreas Mies der dritte deutsche Weltklasse-Doppler gescheitert. Mies verlor an der Seite von John Peers gegen Sander Arends und David Pel mit 6:4, 6:7 (4) und 8:10.

Hier das Doppel-Tableau in Montpellier