ATP Montpellier live: Alexander Zverev vs. Mikael Ymer im Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Montpellier auf den Schweden Mikael Ymer. Das Match gibt es ab ca. 16:30 Uhr live im Livestream bei tennistv.com und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.02.2022, 11:42 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Mikael Ymer treffen zum dritten Mal aufeinander

Es wird das dritte Aufeinandertreffen von Zverev mit Ymer sein, die deutsche Nummer eins hat die beiden bisherigen gewonnen: 2015 in Stockholm eher knapp, 2019 in Roland Garros sehr überzeugend. Zverev ist in Montpellier auf der Jagd nach seinem 20. Titel auf der ATP-Tour.

Im Viertelfinale musste sich Mikael Ymer gegen Routinier Richard Gasquet ganz schön strecken, gewann aber in drei Sätzen. Alexander Zverev benötigte für das 6:1 und 6:0 gegen Adrian Mannarino lediglich 50 Minuten.

Zverev vs. Ymer - wo es einen Livestream gibt

