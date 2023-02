ATP Montpellier: Nervenstarker Holger Rune zieht ins Halbfinale ein

Topfavorit Holger Rune hat mit einem 7:6 (2) und 7:6 (5) gegen Gregoire Barrere das Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Montpellier erreicht. Dort trifft der Däne entweder auf Borna Coric oder Maxime Cressy.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.02.2023, 21:21 Uhr

© Getty Images Holger Rune steht in Montpellier im Halbfinale

Es ist das erste Mal, dass Holger Rune als Nummer eins in ein ATP-Turnier geht. Und bislang ist der 19-Jährige seiner Favoritenstellung in Montpellier gerecht geworden. Nach dem Erfolg über Marc-Andrea Huesler, gegen den Rune die beiden ersten Partien verloren hatte, gewann er im Viertelfinale am Freitag gegen Lokalmatador Gregoire Barrere mit 7:6 (2) und 7:6 (5). Dabei zeigte Rune vor allem im ersten Satz große Comeback-Qualitäten, als er ein frühes Break des Franzosen noch ausgleichen konnte.

Der Gegner von Rune wird im Match zwischen Borna Coric und Maxime Cressy ermittelt.

In den frühen Partien hatten sich Jannik Sinner und der französische Youngster Arthur Fils für die Vorschlussrunde qualifiziert. Sinner gewann das Duell gegen Landsmann Lorenzo Sonego sicher mit 6:4 ud 6:2. Fils bezwang Quentin Halys mit 7:6 (3) und 6:3.

