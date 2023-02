ATP Montpellier: Sinner im Halbfinale von Teenager Fils gefordert

Jannik Sinner hat souverän das Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Montpellier erreicht. Dort trifft der Italiener auf den 18-jährigen Arthur Fils.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.02.2023, 17:56 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hat die lange Pause nicht geschadet

Arthur Fils hat sich das italienische Duell zwischen Jannik Sinner und Lorenzo Sonego im zweiten Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers von montpellier aus der ersten Reihe angesehen. Kein Wunder: Schließlich wurde der Gegner im ersten Halbfinale für den 18-jährigen Fils auf der ATP-Tour ermittelt.

Und der junge Franzose wird ziemlich beeindruckt von Sinner gewesen sein: Denn der Südtiroler gewann nach einer ganz starken Leistung mit 6:4 und 6:2. Was umso erstaunlicher ist, als dass es Sinners erstes Match in diesem Turnier überhaupt war. Nach einem Freilos in Runde eins hätte erim Achtelfinale gegen Marton Fucsovics ran sollen, der Ungar musste jedoch zurückziehen.

Arthur Fils andererseits hat bei diesem Turnier nichts geschenkt bekommen. Auch nicht im Viertelfinale am Freitag, das er gegen Landsmann Quentin Halys mit 7:6 (3) und 6:3 gewann.

In der oberen Hälfte werden die beiden Halbfinalisten in den Partien zwischen Turnierfavorit Holger Rune und Gregoire Barrere sowie zwischen Borna Coric und Maxime Cressy ermittelt.

Hier das Einzel-Tableau in Montpellier