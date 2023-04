ATP München: Die gute Seite der Madrid-Verlängerung

Beim ATP-Tour-250-Turnier in München macht man das Beste aus dem neuen durch die ATP diktierten Termin. Hoffnung auf eine größere Zukunft macht ein Zeichen aus der Politik.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.04.2023, 12:41 Uhr

© Getty Images Der Center Court beim MTTC Iphitos

Wer erinnert sich nicht an die BMW Open 2015, die damals 100. Ausgabe der Offenen Bayerischen Tennis Meisterschaften? De Sieger wurde in einem Instant Classic am Montag ermittelt, Andy Murray besiegte Philipp Kohlschreiber im Tiebreak des dritten Satzes. Aber kaum hatte Andy Murray die Sieger-Lederhose wieder ausgezogen, musste er sofort in das Flugzeug hüpfen, um zum Turnier Nach Madrid zu gelangen. Denn dort wartete schon eine harte erste Runde auf den Schotten: Philipp Kohlschreiber nämlich!

So mühsam die Vorverlegung des Turniers in München in Sachen Wetter und Helligkeit (jede Minute Tageslicht zählt!) durch die Ausweitung der 1000er in Madrid und Rom auf Zwölf-Tages-Events ist, mit der Ausrede, möglichst schnell in der spanischen Hauptstadt sein zu müssen, braucht in München niemand mehr die Arbeit vorzeitig einzustellen (hier sollen ausdrücklich keine Namen genannt werden).

München bald ein 500er?

Ansonsten haben die letzten Tage gezeigt, dass die Terminierung Mitte April so schwierig verlaufen ist wie zu erwarten war. Im Vergleich mit den parallel stattfindenden Events in Barcelona (Kategorie 500) und Banja Luka (250) hat München um diese Jahreszeit einen geografischen Nachteil. Das Teilnehmerfeld mit Holger Rune, Taylor Fritz, Alexander Zverev und Dominic Thiem war dennoch sehr stark besetzt. Auch Matteo Berrettini hatte ja fix zugesagt.

Apropos: Zwar herrscht in Bayern gerade Landtagswahlkampf und so darf man sicher nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Aber bei einer Abendveranstaltung am Donnerstag hat der Ministerpräsident persönlich versichert, dass man beim MTTC Iphitos mit beinahe aller erdenklichen Unterstützung rechnen kann, sollte man wirklich den Aufstieg auf das 500er-Level planen. Was einen massiven Ausbau auch der Zuschauerkapazitäten mit sich brächte. Denn Tickets sind rar in München: Seit dem gestrigen Donnerstag sind die Tribünen ausverkauft. München wäre neben HalleWestfalen und Hamburg das dritte ATP-Tour-500-Event in Deutschland. Und würde, wie erstmals in diesem Jahr, parallel zu Barcelona ausgetragen werden.

Andy Murray hat 2015 Philipp Kohlschreiber in Madrid übrigens gleich noch einmal in drei Sätzen geschlagen. Und wie in München auch den Titel geholt.

