ATP München: Dominic Thiem gegen Marc-Andrea Huesler wegen Dunkelheit abgebrochen

Die Achtelfinalpartie des ATP-250-Turniers in München zwischen Dominic Thiem und Marc-Andreas Huesler wird am Freitag fortgesetzt. Am Donnerstag musste das Match wegen einsetzender Dunkelheit beim Stand von 5:7 und 3:3 aus Sicht des Österreichers abgebrochen werden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.04.2023, 20:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Dominic Thiem am Donnerstag in München

Auf Dominic Thiem wartet am Freitag noch ein hartes Stück Arbeit: Der Österreicher liegt im Achtelfinale des ATP-250-Turniers von München gegen Marc-Andreas Huesler mit 5:7 und 3:3 zurück. Am Donnerstag musste die Partie wegen einsetzender Dunkelheit kurz nach 19:15 Uhr abgebrochen werden.

Bis zu diesem Zeitpunkt zeigte Thiem eine solide Leistung, ein schwaches Aufschlagspiel beim Stand von 5:5 kostete ihn allerdings den ersten Satz. In diesem unterliefen dem US-Open-Sieger von 2020 drei Doppel- sowie ein einfacher Rückhandfehler.

Das Achtelfinalduell zwischen Thiem und Huesler wird am Freitag als zweites Match nach 11:00 Uhr - zuvor stehen sich Flavio Cobolli und Christopher O´Connell gegenüber - fortgesetzt. Der Sieger trifft anschließend in der vierten Partie des Tages auf Taylor Fritz. Der US-Amerikaner hatte sich am Donnerstag gegen Marton Fucsovics nach Satzrückstand noch durchgesetzt.

Thiem gegen Huesler - hier geht's zum Live-Ticker

Hier das Einzel-Tableau in München