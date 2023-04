ATP München: Dominic Thiem unterliegt Fritz im Viertelfinale

Dominic Thiem (ATP-Nr. 101) ist im Viertelfinale des ATP-Turniers in München ausgeschieden. Der Lichtenwörther unterlag Top-Ten-Mann Taylor Fritz in zwei Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.04.2023, 18:41 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

3:6, 4:6 hieß es am Ende aus Sicht von Thiem, der den zweiten Teil seiner "Doppelschicht" am Freitag damit nicht erfolgreich gestalten konnte. Er hatte am Mittag noch das am Donnerstag abgebrochene Achtelfinale gegen Marc-Andrea Huesler gedreht - hier war er mit Satzrückstand gestartet.

Gegen den "neuen" Sandplatzspezialisten Fritz, zuletzt Finalist in Monte-Carlo, musste Thiem direkt ein Break hinnehmen, das der Amerikaner transportierte. Im zweiten Satz gelang Thiem dann in einem umkämpften Returnspiel das frühe 2:0, Fritz aber glicht direkt aus und schaffte seinerseits ein erneutes Break.

Fritz wartet nun auf den Sieger der Partie zwischen Marcos Giron und Botic van de Zandschulp.

Das andere Halbfinale bestreiten der topgesetzte Holger Rune und Zverev-Bezwinger Christopher O'Connell.

