ATP München: Dominic Thiem - Wenn´s für einen langt …

Am heutigen Mittwoch kann Dominic Thiem beim ATP-Tour-250-Turnier in München nur im Training glänzen. Morgen wartet dann im Achtelfinale Marc-Andrea Huesler.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.04.2023, 13:04 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem hat sich in München gut akklimatisiert

Das richtige Timing ist in diesen Tagen von München alles. Wer seine Trainingszeiten also günstig zwischen zwei Regenfenster legt, kann sich gegenüber der Konkurrenz einen kleinen Wettbewerbsvorteil erlangen. Dominic Thiem hat am Mittwoch Mut zu eben jener Lücke gezeigt, an der Seite von Coach Benjamin Ebrahimzadeh fand sich der Österreicher pünktlich um High Noon auf einem der Übungsplätze beim MTTC Iphitos ein. Nicht mit einem Hittingpartner. Sondern mit deren zwei. Wie auch schon zu Beginn der Woche.

Inwieweit diese Trainingsform Dominic Thiem am Donnerstag gegen Marc-Andrea Huseler weiterbringt, wird sich weisen. Die Übungsanordnung zeigt aber vor allem eines: Thiem ist bereit, noch härter zu trainieren als zuletzt ohnehin schon. Er selbst sprach ja davon, an den Basics zu arbeiten, das heißt übersetzt, dass die Wiederholungen bei den Grundschlägen in die Höhe geschossen sind. Was wohl auch ein Anliegen von Coach Ebrahimzadeh ist.

Huesler wartet im Achtelfinale

Im Achtelfinale geht es also gegen Huesler, jenen Schweizer Linkshänder, der ganz Tennisdeutschland beim Davis Cup in Trier mit seinem Erfolg gegen Alexander Zverev mindestens überrascht, vielleicht sogar geschockt hat. Zverev hätte damals den Sack für die Heimmannschaft zumachen können, stattdessen qualifizierten sich die Eidgenossen vor allem dank Huesler für die Zwischenrunde.

Nach dem Erfolg gegen Zverev ist für Marc-Andrea Huesler nicht mehr allzu viel gegangen. Zuletzt unterlag „Mac“ in Monte-Carlo in Runde eins Jaume Munar in drei Sätzen. Und aus dem Hoch in Trier automatisch eine große Affinität für deutsche Schauplätze abzuleiten, wäre sicherlich verkehrt: Zu unterschiedlich die Bedingungen zwischen den Spielorten. Immerhin: In Runde eins hat Huesler gegen Kyle Edmund in drei Sätzen gewonnen. Dominic Thiem durfte nach der Aufgabe von Constant Lestienne ja schon früh unter die Dusche. Und ging auch da lieber noch für eine gute Stunde zum Training.

Thiem gegen Linkshänder 2023 mit ausgeglichener Bilanz

Zwei Linkshänder hat die österreichische Nummer eins in dieser Saison schon vor der Brust gehabt: Gegen Thiago Monteiro gab es in Rio de Janeiro eine hauchzarte Niederlage, gegen Ben Shelton in Estoril einen überzeugenden Sieg. Als Referenz dienen aber auch diese beiden Partien nicht. Zu einzigartig die Bedingungen in München, vor allem mit dem neuen, früheren Termin.

Hier das Einzel-Tableau in München

