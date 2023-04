ATP München: Es ist angerichtet - die Vorfreude steigt

Ab morgen wird beim MTTC Iphitos das Qualifikations-Turnier für das ATP-Tour-250-Event in München ausgetragen. Ab Montag folgen dann die Matches des Hauptfeldes. Bei der Eröffungs-Pressekonferenz war das Interesse bereits groß.

von PM

zuletzt bearbeitet: 14.04.2023, 14:46 Uhr

© Getty Images Die Eröffnungs-Pressekonferenz in München war gut besucht

Alles ist angerichtet für die BMW Open by American Express 2023. Am morgigen Samstag können Zuschauer:innen zum bereits 107. Mal absolutes Weltklassetennis beim MTTC Iphitos erleben. Das ATP-Turnier in München ist wie immer die erste Station der Profis in Deutschland. Veranstalter, Sponsoren, Spieler und alle Beteiligten blicken mit großer Vorfreude auf neun Tage Tennis auf allerhöchstem Niveau: „Wir haben in diesem Jahr eines der hochkarätigsten Felder in der Turniergeschichte und dürfen eine sehr spannende Woche hier in München erwarten“, so Turnierdirektor Patrik Kühnen. „Man spürt auf unserer Anlage und bei allen Beteiligten eine unheimliche Vorfreude und wir freuen uns sehr, dass es morgen beim MTTC Iphitos wieder losgehen kann“, sagt Dr. Fabian Tross, Geschäftsführer Iphitos Veranstaltungs GmbH.

Der Sieger der BMW Open by American Express darf sich auch in diesem Jahr auf einen ganz besonderen Gewinn freuen. Dieser, nämlich das viertürige Gran Coupé BMW i4 M50, wurde heute offiziell im BMW Group Werk München vorgestellt.

Hochkarätiges Teilnehmerfeld

Holger Rune, Taylor Fritz, Alexander Zverev und Matteo Berrettini führen das wohl prominenteste Teilnehmerfeld der letzten Jahrzehnte in München an. Rune und Fritz, beide aktuell Top Ten der Weltrangliste, zeigen sich in bestehender Form, stehen am heutigen Freitag jeweils im Viertelfinale des Masters in Monte Carlo. Olympiasieger und zweifacher BMW Open by American Express Champion Alexander Zverev wird nach einer ebenfalls starken Woche in Monte Carlo alles daran setzen, seinen dritten Titel in München zu gewinnen. Neben den vier Topgesetzten komplettieren weitere internationale Stars wie Botic van de Zandschulp, Sebastian Baez oder Lorenzo Sonego das ausgenommen starke Feld.

Mit einer Wildcard ins Hauptfeld gerückt ist außerdem US Open Champion (2020) Dominic Thiem. Aus deutscher Sicht dürfen sich die Zuschauer:innen auch auf Jan-Lennard Struff freuen, der aktuell in Monte Carlo sensationell im Viertelfinale steht. Und auf den Halbfinalisten des vergangenen Jahres, Oscar Otte. Der Kölner reiste am heutigen Freitag bereits an und war voll positiver Erwartung auf die Turnierwoche: „München hat einen besonders hohen Standard und wenn das Wetter mitspielt, ist es eines der schönsten Turniere. Ich freue mich riesig auf die Woche.“