ATP München: Holger Rune - Auch als Zeitmanager schon Weltklasse

Holger Rune möchte heute beim ATP-Tour-250-Turnier in München seinen Titel verteidigen (ab 13:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky). Gegner ist wie schon im Vorjahr der Niederländer Botic van de Zandschulp.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.04.2023, 19:37 Uhr

© Getty Images "Fünf Sekunden mehr, bitte!" - Holger Rune in München

Die Generation Rune ist die erste, die schon beim Einstieg in die ATP-Tour nur noch 25 Sekunden nach einem abgeschlossenen Punkt Zeit bekommen, um den nächsten mit dem Aufschlag zu beginnen. Ältere Spieler wie Rafael Nadal haben ihre Rituale darauf abgestimmt, das Zeitfenster nicht zu verlassen. Andere, wie Nick Kyrgios, sind notorische Schnellspieler. Und wieder andere sind nicht als Auf-, sondern als Rückschläger als Zeitspieler auffällig geworden. Man denke nur an Roger Federer, der in Roland Garros bei einem Match gegen Marin Cilic mal eine Verwarnung ausgefasst hat.

Holger Rune zählt eindeutig zu jenen Profis, die ihre Möglichkeiten bis zur letzten Sekunde ausnutzen. Und die über das Regelwerk sehr genau Bescheid wissen. Zum Beispiel, dass die erste Verwarnung ohne Konsequenzen bleibt. Und so hat Rune eine solche bei seinem Sieg gegen Dominic Thiem wie auch im Viertelfinale von München gegen Cristian Garin anstandslos in Kauf genommen. Er brauchte einfach die Zeit, um sich nach längeren Ballwechseln wieder zu sammeln.

Rune für die Gegner schwierig auszurechnen

Das Spiel mit der Zeit ist nur eine Facette, die zeigt, wie schlau Rune seine Matches angeht. Ist der Ball einmal im Spiel, dann hat der Zuschauer immer den Eindruck, dass es einen Plan gibt. Und nicht nur der Zuschauer. Dominic Thiem hat in München angemerkt, dass er fast nie wusste, was von Rune zu erwarten ist. mal hat der die Bälle früh genommen, dann wieder die Kugel einfach ins Feld gespielt. Nicht schnell. Aber schnell genug, dass der Gegner nichts damit anfangen kann.

Was nicht heißt, dass das heutige Endspiel in München gegen Botic van de Zandschulp eine ausgemachte Sache für Holger Rune ist. Wer sich erinnern kann: Vor ziemlich genau einem Jahr war eigentlich der Niederländer der bestimmende Spieler auf dem Center Court des MTTC Iphitos. Bevor er wegen Problemen mit dem Herzschlag aufgeben musste.

Allerdings: Wie van de Zandschulp nach seinem Sieg gegen Taylor Fritz am Samstag anmerkte, ist Holger Rune in den vergangenen zwölf Monaten als Spieler und damit Gegner rasant gewachsen. Das perfekte Management der Aufschlaguhr gehört da auch dazu.

