ATP München: Holger Rune ist zurück - immer noch ohne Führerschein

Titelverteidiger Holger Rune ist in München eingetroffen. Der Fokus des 19-jährigen Dänen liegt aber jetzt schon ganz klar auf den French Open.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.04.2023, 14:15 Uhr

© Getty Images Holger Rune am Dienstag in München

Die Players´ Party am Montagabend im VIP-Zelt beim MTTC Iphitos hat Holger Rune ausgelassen, nach seiner anstrengenden Woche in Monte-Carlo ist der Titelverteidiger der BMW Open erst spät am Abend in der bayerischen Landeshauptstadt eingetroffen. Möglicherweise mit einem ordentlichen Schlafdefizit, dem äußere Anschein nach hätte Rune seine Pressekonferenz gut und gerne auch erst am Nachmittag abhalten können.

So aber war es kurz vor elf, als der Youngster auf das Podium stieg.

„Ich habe starke Erinnerungen an letztes Jahr, schließlich gab es Matches, die meine Karriere ein wenig verändert haben. Ich habe etwa meinen ersten Top-Fünf-Spieler hier geschlagen (Alexander Zverev im Achtelfinale, Anm. der Redaktion)", erklärte Rune also. „München hat mir viel Selbstvertrauen gegeben. Und den Glauben, dass ich noch mehr erreichen kann.“ Was sich spätestens im Herbst mit dem Gewinn des Titels beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy auch gezeigt hat.

Rune startet gegen Hanfmann

Das Ausscheiden bei den Australian Open hat Rune noch nicht ganz verwunden, wohl auch, weil er dort - wie am Sonntag im Endspiel in Monte-Carlo - gegen Andrey Rublev einen hohe Führung im Entscheidungssatz nicht über die Ziellinie bringen konnte. Sein Ziel sei es nach wie vor, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Und wenn man die Antworten von Holger Rune richtig interpretiert, dann möglichst bald: „Mein Fokus liegt auf den French Open. Alles, was ich in den kommenden Wochen mache, dient nur dazu, dass ich mich verbessere und mein Selbstvertrauen aufbaue.“

In München beginnt die Operation „Titelverteidigung“ gegen einen Lokalmatador: Yannick Hanfmann. Für Rune kein Unbekannter. „Yannick ist ein guter Spieler mit einem starken Aufschlag und heavy Grundschlägen.“ Nicht überraschend muss er sein Bestes geben, um einen erfolgreichen Start in München hinzulegen.

Eine Sache hat aber immer noch nicht geklappt: das Bestehen der Führerschein-Prüfung. Im vergangenen Jahr hatte Rune nur als Beifahrer von Lena Gehrke die Siegerrunde auf dem Center Court in München gedreht, danach angekündigt, dass er die Fahrerlaubnis nun bald erwerben wolle. Dafür war der immer noch erst 19-jährige Däne in den vergangenen zwölf Monaten aufgrund seiner Erfolge aber zu beschäftigt. Immwrhin: Der gewonnene BMW i4 dient als Familienauto, zumeist fahre sein Vater damit.

Hier das Einzel-Tableau in München

