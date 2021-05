ATP München: Jan-Lennard Struff zieht ins Finale ein

Jan-Lennard Struff hat erstmals das Endspiel eines ATP-Tour-Turniers erreicht. Der deutsche Davis-Cup-Spieler schlägt nach einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Ilya Ivashka am Sonntag zum Titel beim ATP-Tour-250-Turnier in München auf.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.05.2021, 15:09 Uhr

Ein Sieg noch, dann hat es Jan-Lennard Struff endlich geschafft: seinen ersten Turniersieg auf der ATP-Tour. 170 Anläufe hat der Warsteiner in seiner Karriere schon genommen, nicht einmal zu einer Final-Teilnahme hat es vor den BMW Open 2021 gereicht. Eben dort kann sich Struff am Sonntag nach einem 6:4 und 6.1 gegen Ilya Ivashka, den Bezwinger von Alexander Zverev, den Titel holen.

Das Match gegen Ivashka begann für Struff denkbar schlecht, der Mann aus Belarus legte schnell auf 3:0 vor. Der letzte im Einzel-Wettbewerb verbliebene Lokalmatador hatte bei seinen Aufschlagspielen auch weiterhin Probleme, rettete sich aber immer wieder aus brenzligen Situationen. Und zeigte sich als Rückschläger gnadenlos effizient. Zunächst beim Re-Break zum 3:4, zwei Spieler später erneut. Nach 48 Minuten Spielzeit setzte Struff mit einem Ass den Schlusspunkt von Durchgang eins.

Struff gegen Ruud oder Basilashvili

Im zweiten Satz war Struff von Beginn an der dominierende Spieler. Er nahm Ivashla dessen Aufschlag zum 2:1 und zum 4:1 ab - un ein letztes Mal zum 6:1.

Im Finale geht es am Sonntag entweder gegen Casper Ruud aus Norwegen oder den Georgier Nikoloz Basilashvili. Die beiden mussten ihre am Freitag wegen Regens unterbrochenen Partien am Samstag fortsetzen - und hatten mit John Millman bzw. Norbert Gombos keine Probleme.

