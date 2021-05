ATP München: Krawietz holt mit Koolhof Heimsieg

Kevin Krawietz und Wesley Koolhof haben das ATP-Tour-250-Turnier in München gewonnen. Der deutsche Davis-Cup-Spieler und sein niederländischer Partner besiegten die beiden Belgier Joran Vliegen und Sander Gille im Match-Tiebreak. Auch Tim Pütz trug sich am Sonntag in die Siegerliste ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.05.2021, 16:04 Uhr

© Getty Images Kevin Krawietz bei seinem Heimturnier

Krawietz und Koolhof waren an Position eins gesetzt in das Turnier beim MTTC Iphitos, besiegten in der ersten Runde Marcelo Melo und Mischa Zverev ebenso in zwei Sätzen wie im Viertelfinale Matthew Ebden und John-Patrick Smith. Das Halbfinale überstanden Krawietz und Koolhof kampflos, weil Yannik Hanfmann aufgrund einer Nackenverletzung nicht an der Seite von Dominik Koepfer antreten konnte.

Im Endspiel gegen die beiden Belgier Vliegen und Gille gewannen Krawietz und Koohlhof mit 4:6, 6:4 und 10:5.

Mit Tim Pütz durfte an diesem Sonntag noch ein zweiter deutscher Doppelspieler jubeln: Pütz gewann mit Partner Hugo Nys das ATP-Tour-250-Turnier in Estoril. Pütz/Nys schlugen im Endspiel Dominic Inglot und Luke Bambridge mit 7:5, 3:6 und 10:3.

