ATP Masters Madrid live: Dominic Thiem vs. Felipe Meligeni Alves im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft zum Auftakt der Qualifikation beim Masters in Madird auf den Brasilianer Felipe Meligeni Alves. Das Match gibt es ab ca. 14 Uhr in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.04.2024, 10:17 Uhr

© Getty Images

Auftakt von Dominic Thiem beim Masters in Madrid. Der Österreicher muss in der Qualifikation ran und spielt die vierte Begegnung des Tages auf dem Court Manolo Santana gegen den Brasilianer Felipe Meligeni Alves.

2020 spielte Dominic Thiem bereits gegen seinen heutigen Gegner. In der ersten Runde von Rio siegte der noch damals in den Top10 stehenden Thiem in drei Sätzen.

Thiem gegen Meligeni Alves live

Das Match zwischen Dominic Thiem und Felipe Meligeni Alves wird nicht im TV übertragen, allerdings gibt es einen kostenlosen Livestream bei YouTube. Unser Ticker ist ab ca. 14:00 Uhr live dabei.

Hier das Qualifikations-Tableau in Madrid