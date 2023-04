ATP München: Rune eröffnet die Starparade mit Zverev, Fritz und Thiem

Der Donnerstag bringt beim ATP-Tour-250-Turnier in München einen pickepackevollen Spielplan. Und die ersten Auftritte von Holger Rune, Alexander Zverev und Taylor Fritz. Auch Dominic Thiem wird im Einsatz sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.04.2023, 08:07 Uhr

© Getty Images Holger Rune eröffnet heute die Mission "Titelverteidigung in München"

Ausgezeichnet informierten Quellen (und diversen Social-Media-Konten) zufolge haben zumindest Alexander Zverev und Dominic Thiem ihren Mittwochabend zum disziplinübergreifenden Leistungsvergleich genutzt, wenn auch nur passiv: Die Allianz Arena liegt selbst für den wenig ambitionierten Fahrradfahrer kürzer als eine Viertelstunde vom MTTC Iphitos entfernt. Aber auch die fahrt zum Champions-League-Match zwischen dem FC Bayern München und Manchester City wäre eine feuchte Angelegenheit geworden.

Was ja auch der Grund war, warum Zverev am Mittwoch noch nicht ins Turnier einsteigen konnte. Aber gut: das beschert den Fans dann halt einen Achtelfinaltag, der sich gewaschen hat. Vor allem auf dem Center Court.

Thiem folgt auf Zverev

Dort müssen zunächst Daniel Altmaier und Aslan Karatsev ihr Erstrunden-Match beenden, der Russe führt mit 3:0 im dritten Satz. Dann aber folgt auch schon Titelverteidiger Holger Rune, der erst am Montagabend nach München gekommen ist. Und der sich hoffentlich in den wenigen trockenen Stunden schon auf die Bedingungen einstellen konnte. Rune eröffnet gegen Yannick Hanfmann, der die Anforderungen in München bestens kennt, schließlich hat Hanfmann lange in der TennisBase in Oberhaching trainiert.

Alexander Zverev folgt auf Rune und Hanfmann, die deutsche Nummer eins beginnt gegen Christopher O´Connell. Danach gibt es den ersten Auftritt von Taylor Fritz in der bayerischen Landeshauptstadt. Fritz spielt gegen Marton Fucsovics.

Den Abschluss im größten Stadion sollen Dominic Thiem und Marc-Andrea Huesler bilden. wenn das Wetter hält. Worauf man gemäß den Prognosen wenigstens eher hoffen darf als am Mittwoch.

Hier das Einzel-Tableau in München

Hier der Spielplan am Donnerstag

