ATP München: Rune mit irrem Sieg zur Titelverteidigung

Botic van de Zandschulp hat beim ATP-Tour-250-Turnier in München seinen ersten Karriere-Titel aus der Hand gegeben. Der Niederländer vergab gegen Holger Rune vier Matchbälle und verlor noch mit 4:6, 6:1 und 6:7 (3).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.04.2023, 16:37 Uhr

© Getty Images Holger Rune am Sonntag in München

Wenn sich Botic van de Zandschulp und Holger Rune auf der ATP-Tour bislang getroffen haben, dann exklusiv im Endspiel der BMW Open in München. Und keines der beiden Treffen nahm einen stinknormalen Verlauf: 2022 musste der Niederländer mit Herzproblemen mitten im ersten Satz aufgeben, ein Jahr später hatte Rune derartige Probleme mit der Schulter, dass er ab Mitte von Durchgang zwei beinahe keine Vorhand mehr schlagen konnte.

Van de Zandschulp sah beim Stand von 5:2 im dritten Satz schon wie der sichere Sieger aus: Da servierte er nämlich zum Turniersieg, hatte bei 40:15 zwei Matchbälle. Aber Rune wollte sich noch nicht aufgeben, schaffte noch einmal ein Break. Van de Zandschulp zeigte für ein paar Minuten Nerven. Bei 5:4 und 30:40 hatte Rune tatsächlich noch einmal die Chance zum Ausgleich, knickte allerdings mit dem Knöchel um. Und ließ einen einfachen Passierball mit der Rückhand aus. Die vierte Chance aber saß - und es stand plötzlich 5:5.

Rune gewinnt entscheidenden Tiebreak

Aber natürlich war es das noch nicht: Denn Botic van de Zandschulp holte sich gleich das nächste Break. Und führte wieder 40:15. Was folgte? Vier Punkte am Stück für Holger Rune. Und damit ein Tiebreak. Rune führte schnell mit 4:1, van de Zandschulp kam noch einmal heran. Aber am Ende hatte tatsächlich Holger Rune das bessere Ende für sich.

Er fühle sich furchtbar, erklärte Rune unmittelbar nach seinem Erfolg im On-Court-Interview. Aber was soll dann erst Botic van de Zandschulp sagen?

Der Sieg im Doppel in München ging an zwei Österreicher: Alexander Erler und Lucas Miedler besiegten die Lokalmatadoren Kevin Krawietz und Tim Pütz mit 6:3 und 6:4.

Hier das Einzel-Tableau in München

