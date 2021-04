ATP München: Stebe gewinnt Qualifikations-Finale gegen Novak

Cedric-Marcel Stebe hat sich für das Hauptfeld der BMW Open 2021 qualifiziert. Der Deutsche besiegte Dennis Novak mit 6:4 und 7:5.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.04.2021, 14:14 Uhr

© Getty Images Cedric-Marcel Stebe steht in München im Hauptfeld

Das Hauptfeld des ATP-Tour-250-Turniers in München hat einen weiteren Lokalmatador dazu bekommen: Cedric-Marcel Stebe besiegte in der zweiten Runde der Qualifikation Österreichs Nummer zwei, Dennis Novak, mit 6:4 und 7:5 und sicherte sich damit einen Platz im 28er-Raster. Der Linkshänder schaffte im ersten Satz ein frühes Break, das Stebe geschickt verteidigte. Im zweiten Satz ging das Match hin und her, ehe sich der Deutsche in der Endphase absetzen konnte. Novak könnte nunmehr nur noch als Lucky Loser auch nächste Woche beim MTTC Iphitos aufschlagen.

Neben Cedric-Marcel Stebe haben sich auch Ilya Ivashka, Mackenzie McDonald und Daniel Elahi Galan für das Traitions-Event in München qualifiziert.