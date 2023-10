ATP Nanchang: Siniakova stoppt Siegeszug von Fernandez

Katerina Siniakova aus Tschechien besiegte im Halbfinale des WTA-250-Turniers in Nanchang die Kanadierin Leylah Fernandez in zwei Sätzen und revanchierte sich damit für die Finalniederlage von Hong Kong in der vergangenen Woche.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.10.2023, 14:08 Uhr

© Getty Images Katerina Siniakova konnte gegen Leylah Fernandez erfolgreich Revanche nehmen.

Im ersten Durchgang des Halbfinals beim WTA-250er-Turnier im chinesischen Nanchang wechselte das Momentum zwischen der Tschechin Katerina Siniakova und Leylah Fernandez aus Kanada mehrfach. Im elften Spiel nahm Siniakova ihrer Gegnerin den Aufschlag vorentscheidend ab und nutzte bei eigenem Service ihre erste Möglichkeit zum Satzgewinn.

Fernandez erwischte im zweiten Akt den besseren Start und holte sich das erste Aufschlagspiel ihrer Gegnerin. Nach einer 3:1-Führung musste die 21-jährige den Ausgleich hinnehmen und ließ ein weiteres Break zum 7:5, 6:4-Erfolg für die 27-jährige Siniakova nach knapp über zwei Stunden zu.

Bouzkova bezwingt Shnaider

Im Finale trifft die Nr. 60 der Weltrangliste auf ihre Landsfrau Marie Bouzkova, die als Nr. 3 des Turniers ihr Halbfinale nach 1:44 Stunden gegen Diana Shnaider mit 7:6 (5), 6:2 für sich entscheiden konnte.

