ATP Neapel: Neues Herbst-Turnier unter freiem Himmel

Nach der Rückkehr von Florenz in den diesjährigen ATP-Turnierkalender und der 250er-Premiere im spanischen Gijon darf sich auch das süditalienische Neapel in der nächsten Woche über ein frischgebackenes ATP-World-Tour-250-Turnier freuen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 17.10.2022, 09:58 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini möchte nach der Schlappe in Florenz in Neapel wichtige Punkte sammeln

Italien macht im Tennissport gerade einiges richtig. Nicht nur stehen mit Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego und Fabio Fognini fünf Spieler unter den Top 60 des aktuellen ATP-Rankings, mit dem ATP-Masters-1000-Turnier in Rom und den ATP Finals in Turin, sowie den Next-Gen-Finals in Mailand stehen auch drei absolute Top-Ereignisse in dem südeuropäischen Land auf dem Turnierkalender 2022.

Und als wäre das noch nicht genug findet derzeit ein ATP-World-Tour-250-Turnier in Florenz statt - eine Veranstaltung die zuletzt im Jahr 1994 ausgetragen wurde - während in der kommenden Woche gar eine völlig neue Turnierpremiere auf die italienischen Tennisfans zukommen wird. Ort des Geschehens wird die süditalienische Metropole Neapel sein, die angenehmen Temperaturen dort ermöglichen im Gegensatz zum Event in der toskanischen Hauptstadt einen Spielbetrieb unter freiem Himmel.

Pablo Carreno Busta in Süditalien Nummer eins

Zwar müssen die Turnierverantwortlichen des 250er-Events nahe dem berühmten Vulkan Ätna die Absagen des höchstgereihten Spielers Andrey Rublev (benötigt eine Pause) und des Publikumslieblings Gael Monfils (Geburt seines ersten Kindes) verkraften, können sich dafür jedoch über die kurzfristige Wildcard-Vergabe an Lokalmatador Matteo Berrettini freuen.

Topgesetzt geht der Spanier Pablo Carreno Busta ins Rennen, der Freitag eine geschichtsträchtige Niederlage bei seinem Heimturnier in Gijon hinnehmen musste, als er im Tiebreak des dritten Satzes verlor und insgesamt neun Matchbälle nicht nutzen konnte. Deutsche Profis sind in der drittgrößten Stadt Italiens nicht dabei.

Der Österreicher Filip Misolic versucht sich durch die Qualifikation zu kämpfen, die aufgrund von Materialproblemen erst am Sonntag auf einer anderen Anlage begonnen wurde. Der Hauptwettbewerb soll laut offizieller Aussendung aber problemlos am Montag starten können. Der Steirer steht nach einem 6:3,-6:4-Sieg über den Lokalmatador Francesco Maestrelli im Vorausscheidungsendspiel. Dort geht es für den an fünf gereihten Mann aus Graz gegen den drittgersetzten Italiener Francesco Passaro.

