ATP: New York ist Geschichte, Dallas zurück auf der Turnier-Landkarte

Das ATP-Tour-250-Turnier von New York wird ab der kommenden Saison nach Dallas verlegt. Dort gab es in den 1970er-Jahren bereits großes Tennis zu sehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.05.2021, 13:13 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images John McEnroe hat in Dallas schon triumphiert

Wiewohl die Aufmerksamkeit der Tennisfans (und auch der Veranstalter der europäischen Hallenturniere) derzeit eher der Neu-Ansetzung des ATP-Masters-1000-Turniers von Indian Wells in den Oktober dieses Jahres gilt, so muss auch vermeldet werden, dass die kurze Geschichte des ATP-Tour-250-Turniers von New York, das im Nassau Colisseum auf Long Island ausgetragen wurde, schon ihr Ende gefunden hat. Stattdessen wird ab der kommenden Saison ein Event derselben Kategorie in Dallas ausgetragen. In einer Stadt also, in der in den 1970er und 1980er-Jahren schon das ganz große Tennis Station gemacht hat.

Damals wurden in Texas nämlich die World Championships of Tennis ausgetragen, das Finale einer Turnierserie, die in Konkurrenz zur noch jungen ATP-Tour stand. Die Weltelite traf sich zu jener Zeit auf Einladung des Milliardärs Lamar Hunt, zuletzt 1989, als John McEnroe den Titel im Endspiel gegen Brad Gilbert holte. Wie sich die Siegerliste des Events ohnehin vor keiner anderen der Tenniswelt verstecken musste: 1988 etwa gab es in Dallas die Wiederauflage des Wimbledon-Finales zwischen Boris Becker und Stefan Edberg, auch Björn Borg, Jimmy Connors und Ivan Lendl gewannen das Turnier mindestens einmal.

Von einer vergleichbaren prominenten Besetzung ist Anfang 2022 natürlich nicht auszugehen. Der Februar ist für die Asse die Zeit, um die Wunden von den Australian Open zu lecken - oder sich nach einem erfolgreichen Grand-Slam-Start in Melbourne neue Ziele zu stecken. Darunter haben letztlich auch die New York Open, die nun nach Dallas verlegt werden, gelitten.