ATP New York: Kyle Edmund gewinnt Finale gegen Andreas Seppi

Kyle Edmund hat beim ATP-Tour-250-Turnier in New York den Titel geholt. Der Brite besiegte Andreas Seppi mit 7:5 und 6:1.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.02.2020, 07:48 Uhr

© Getty Images Kyle Edmund mit der Siegertrophäe in New York

Für Edmund war es der erste Turniersieg in diesem Jahr, der zweite insgesamt nach Antwerpen 2018. Im direkten Duell mit Seppi stellte der Brite mit dem Erfolg in New York auf 5:1. Schon in Auckland waren sich die beiden Kontrahenten Anfang dieses Jahres begegnet, damals hatte sich Edmund im Achtelfinale in zwei Sätzen durchgesetzt.

Für seinen Triumph nahm Edmund nicht nur einen Scheck über 120.635.- US Dollar in Empfang, sondern durfte sich auch über 250 Punkte in der Weltrangliste freuen. Seppi wiederum konnte die Enttäuschung von vergangener Woche wettmachen - da war der italienische Routinier beim ATP-Challenger-Turnier in Dallas schon in der ersten Runde gegen den späteren Champion Jurij Rodionov aus Österreich ausgeschieden.

Im Doppel verwehrten Dominic Inglot und Aisam-Ul-Haq Qureshi dem US-amerikanischen Publikum einen Heimerfolg: Die beiden besiegten Steve Johnson und Reilly Opelka mit 7:6 (5) und 7:6 (6).

